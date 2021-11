Algust Figueres és un negoci familiar, regentat per María José Fernández, cuinera de tota la vida, especialitzat en menjar per emportar, una cuina casolana, mediterrània i tradicional elaborada amb productes de proximitat. El cèntric local, ubicat a l’avinguda Salvador Dalí obert just ara fa tres anys, disposa, a més a més, d’un menjador a la part superior amb taules a disposició dels clients perquè aquests puguin degustar-ne els plats in situ.

Algust obre de dimarts a diumenge entre les 10 del matí i 2/4 de 4 de la tarda. De dimarts a dissabte ofereix menús per 4,50 euros que inclouen primer i segon plat a escollir. Els diumenges i festius, el preu del menú és de 6 euros. També, fora dels menús, es pot triar alguns dels plats elaborats com llegums, arrossos, pastes, amanides, carn o peix.

D’altra banda, amb les festes de Nadal i Cap d’Any a tocar, els professionals d’Algust treballen en uns menús especials amb plats escaients per aquestes dates com ara cuixa de gall dindi amb panses i pinyons, rap amb gambes i cuixa d’ànec amb reducció de ratafia. Per no quedar-se’n sense, hi ha la possibilitat de reservar fins una setmana abans de la data assenyalada.