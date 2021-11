Joan Roca, cuiner i copropietari d'El Celler de Can Roca, adverteix que la pèrdua de la diversitat dels cultius i l'homogeneïtzació dels territoris condemna a l'oblit les identitats de les cuines i dels seus ingredients i amb això, part de la nostra memòria cultural gastronòmica. "Es perd cultura, es perd cuina i es perden receptes", alerta Roca en una entrevista amb motiu de l'estrena de 'Sembrando el futuro', un documental de BBVA i El Celler de Can Roca que recull els viatges dels tres germans cuiners per recuperar alguns ingredients que van formar part del receptari d'altres temps i per conscienciar sobre les conseqüències que en la riquesa gastronòmica causa simplificar cultius.

De fet, la idea del documental va sorgir de la saga de cuiners quan van voler fer un menú per a la seva mare, amb plats i ingredients que es menjaven quan ella era petita, van apreciar que molts dels productes que es menjaven aleshores ja no es cultivaven.

Segons les dades dels restauradors, a la dècada dels setanta a Espanya hi havia gairebé 400 varietats de melons i a principis del segle XXI només se'n cultiven deu varietats, una situació que els consumidors aprecien i que és fruit de la practicitat i de l'optimització dels costos de producció.

Com que hi ha varietats que són més fàcils de produir perquè donen més rendibilitat a les explotacions, Roca considera que cal ser conscients que es perden "productes interessants a nivell de gust, de memòria o de cultura".

Al seu parer, es tracta de "donar un toc d'alerta" ja que es deixen de banda molts altres cultius molt interessants gustativament i, sobretot, "molt interessants per preservar la memòria de les cuines locals de cada territori". "Si perdem memòria, perdem memòria gustativa, perdem receptes i unificarem els productes, i això no és bo per al futur", ha asseverat Joan Roca.

Conscients des de fa temps de la situació, els Roca i altres cuiners fa anys que cultiven i inciten els agricultors a conrear espècies que s'han hagut de recuperar i les llavors de les quals es troben a bancs com el de Germoplasma Hortícola de Saragossa. Es tracta d'algunes varietats de mongetes, un tipus de guixa que es cultivava a la Vall de Llémena (Girona), l'albergínia blanca, l'escarola de cabell d'àngel, el blat negre o alguns naps, entre d'altres; productes que "per una raó o altra es van deixar de cultivar" i que s'han pogut "recuperar" gràcies a la tasca de preservació dels bancs de preservació genètica.

En aquest sentit, el documental de BBVA i els germans Roca també és una crida a la "complicitat" dels agricultors envers la societat, "que necessita aquests productes". "És bo que hi puguem anar-les a buscar nosaltres i altres cuiners però, evidentment, els qui hi han d'anar són els agricultors per tornar a recuperar algunes d'aquestes llavors, tornar-les a cultivar i tenir als mercats més diversitat de productes de la que darrerament veiem".