Us proposem elaborar una recepta fàcil, que té com a base els llagostins i les verdures del temps. Per començar, es pelen els llagostins, se’ls treu el canal digestiu –un fil negre que tenen al llom– i es reserven. L’albergínia i la ceba es tallen a rodanxes fines. Les albergínia tallades a rodanxes es fiquen durant 10 minuts en aigua freda, després s’assequen amb paper absorbent. El pebrot es talla a tires i es neteja de totes les llavors. La col es renta amb abundant aigua freda i es talla a juliana molt fina. Poseu la planxa a escalfar amb un rajolí d’oli a 195 ºC, quan estigui calenta, a un costat es posen les verdures i se salten amb ajuda d’una cullera de fusta. A l’altra banda de la planxa, es posen els llagostins i se salten igualment. Tots els ingredients es cuinaran durant vuit minuts. A l’hora de servir, podeu acompanyar el plat amb arròs blanc.