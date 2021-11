Port de la Selva ha recuperat la Ruta de Tapes aquest cap de setmana, malgrat el temporal. L'activitat, que es va engegar l'any 2019 dins de la ReFira, ha celebrat la seva segona edició amb la participació d'una dotzena d'establiments.

La iniciativa va començar ahir, dissabte 6 de novembre, a les vuit del vespre, i ha seguit aquest migdia a partir de les 13 hores.

L'alcalde de Port de la Selva, Josep Maria Cervera, n'ha fet una valoració molt positiva "malgrat el temporal i la forta tramuntana que ha bufat aquest cap de setmana". Des del consistori, també afirmen que "hi ha hagut molt de moviment i ambient als establiments", alguns dels quals han quedat "sorpresos" per l'afluència de gent que s'hi ha acostat. A banda de gent del poble i de segones residències, Cervera ha confirmat que gent de municipis veïns també ha anat fins al Port de la Selva per fer la Ruta de Tapes.

"Ens haguéssim estimat més que el temps hagués acompanyat perquè les condicions han fet que fora al carrer no s'estigués bé", ha reconegut l'alcalde. Tanmateix, la regidora de Cultura, Benestar, Joventut i Entitats, Lídia Ferrer, ha exposat que havien fet curt amb les targetes que donaven als participants que s'acostaven a més de sis restaurants o bars, unes targetes que els permetia entrar en un sorteig. "Aquest matí, em consta que se n'han hagut de preparar més", ha conclòs Cervera.

Els establiments que hi han participats han estat: L’Encesa; Ona Espai Gastronòmic; Monterrey; Cafè del Pòsit; El Rebost del Pescador; El Pescador; La Brisa; Can Pepitu; Racó del Mar; L’Art de Port de Reig; Bar Gus; i el Club Nàutic.