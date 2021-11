Després de l'aturada per la pandèmia, El Port de la Selva recupera la Ruta de Tapes, una activitat que es va engegar l'any 2019 dins de la ReFira, en el marc de la Fira de l'Espàrrec, i que no s'ha pogut tornar a programar fins enguany. En aquesta segona edició, que se celebra els dies 6 i 7 de novembre, hi participen una dotzena d'establiments.

Amb l'objectiu de desestacionalitzar el turisme en un poble costaner com El Port de la Selva, s'impulsa de nou aquesta iniciativa que comença dissabte dia 6 a partir de les vuit del vespre i que continuarà diumenge dia 7 a partir de les 13 hores. Els restaurants i bars que hi participen són: L’Encesa; Ona Espai Gastronòmic; Monterrey; Cafè del Pòsit; El Rebost del Pescador; El Pescador; La Brisa; Can Pepitu; Racó del Mar; L’Art de Port de Reig; Bar Gus; i el Club Nàutic. El preu de la degustació és de 3,5 euros i inclou una tapa i una copa de vi.