El local de rebosteria històric de la ciutat de Barcelona, la pastisseria Escribà, és un dels molts negocis que aquesta setmana elabora panellets per al dia de Tots Sants, un local on expliquen que hi ha "4, 5 o 6 panellets tradicionals que normalment són els més venuts, entre aquests el de pinyons, que és el número u, seguit dels panellets fets amb ametlla, coco i els ossos de sant".

La pastisseria que dirigeix Christian Escribà elabora cada dia aquests dolços típics per mantenir intacta "la seva textura i frescor". "Nosaltres posem més o menys el 50% de massapà i l'altre 50% és crema", ha assegurat Escribà, qui ha explicat que aquesta és "la clau" per crear "les petites peces culinàries, fetes d'una en una".

El pastisser és dels qui creuen que els panellets "són una de les tradicions culinàries dolces més antigues que hi ha de la pastisseria catalana". Una tradició que amb els anys ha anat canviant, perquè com Escribà ha relatat "antigament els panellets no eren com ara, sinó que se sortejaven en uns petits altars" on aquests compartien espai amb "castanyes, flors, ciris i fins i tot la ratafia"; un licor dolç macerat amb diferents fruits i herbes.

"A partir del 1850 són els pastissers els qui adapten aquesta idea i la porten a l'aparador de les pastisseries", ha explicat Escribà, qui ha afirmat que la tècnica per elaborar els panellets és l'única cosa que "no ha evolucionat".

No obstant això, ha assenyalat que en la seva elaboració també entra en joc la creativitat de cada pastisser. Fa més o menys sis anys que compten amb una gamma de panellets als quals anomenen "tradinnovadors". "Petites creacions, amb massapà com a base, que agafem i les traslladem al 2021", ha conclòs Escribà.