Els xampinyons, nets i ben picats, la ceba tendra picada molt menuda i l’all també picat fi, es couen en un bol amb oli dins el forn microones durant cinc minuts al cent per cent de potència. Es comprova que els xampinyons estiguin tous, si no es deixen un minut més. Un cop fets, s’afegeix el pernil picat i la nata, es barreja tot bé i es reparteix aquest preparat en quatre cassoletes o plats individuals. Es fa un forat al centre, s’hi trenquen els ous i es punxen els rovells amb un escuradents. Les cassoletes es col·loquen en forma de cercle dins el microones, procurant que no es toquin entre elles, i es cuinen durant dos minuts a la màxima potència. El plat final es pot decorar amb julivert. També podem substituir els xampinyons per rovellons, pinetells, rossinyols o ceps, ara que és el temps de caçar-ne.