El tret de sortida a la temporada de bolets 2021 ha començat ja i milers d'aficionats de tota Espanya recorren les muntanyes i boscos a la recerca del seu preuat botí. Les previsions per a enguany no semblen ser ni de les millors ni de les pitjors que es recorden, perquè malgrat haver-se produït algunes precipitacions en el moment en què havia de fer-lo, hi ha àmplies zones del país que es queixen de no està plovent prou.

Per tant, i com succeeix amb gran freqüència, l'èxit d'aquesta temporada de bolets dependrà molt de la zona. Allí on hagi plogut més a la fi d'estiu i al llarg de tardor seran les més beneficiades. Sense les precipitacions en aquesta època, difícilment s'aconseguiran resultats positius.

Precipitacions i temperatura són els factors clau per a garantir una bona reproducció de les espècies més consumides a Catalunya, de manera que aquelles zones on s'hagin donat aquestes condicions i, a més, comptin amb una major abundància de pinedes, alzinars i altres boscos seran més proclius a una bona temporada.

El ‘top ten’ dels bolets d'Espanya

Aquests són els 10 bolets més consumits i apreciats a Espanya (encara que lògicament, això varia en funció de les zones):

Xampinyó silvestre (Agaricus campestris): És una dels bolets comestibles més conegudes i recol·lectades a Espanya. Presenta un barret de color blanc que tendeix cap a un to grisenc o rosat i amb una grandària que varia entre els 3 i 12 cm de diàmetre. Les seves làmines són d'un color blanc rosaci que evoluciona fins a un to marró fosc a negre. Apareix des de l'inici de la primavera fins al final de la tardor en prats i pastures.

Ou de Reig (Amanita caesarea) : És de barret bastant gran i de color ataronjat que tendeix a vegades cap a un to groguenc. Les seves làmines són nombroses, amples i de color groc. Aquests bolets les podem trobar a principis de la tardor en plena temporada d'estiu tant en boscos d'alzines i sureres com en terrenys calcaris, sota castanyers i roures.

: Es caracteritza per un color variable, de to blanquinós quan és jove que s'acaba convertint en un to marró a mesura que envelleix. A més, un tret que el diferència de la resta de bolets és la seva cutícula viscosa i humida, encara que la va perdent amb l'edat. El cep comestible es pot trobar des del final de l'estiu fins a finals de tardor sota frondoses o coníferes. Rovelló (Lactarius deliciosus): És reconeixible pel seu barret convex, trencadís i carnós que pot arribar a tenir fins a 15 cm de diàmetre. Presenta un color ataronjat-vermellós i a mesura que madura apareixen algunes taques verdes. Les seves làmines inferiors són taronges i bastant atapeïdes. Aquesta varietat comestible apareix en la temporada de tardor i a principis d'hivern en pinedes joves.

: És fàcil de reconèixer pel seu barret en forma d'embut i el seu color groguenc. El rossinyol podem trobar-l'ho a la tardor en boscos de roures, fajos i pins. Tòfona negra (Tuber melanosporum) : És un bolet subterrani de color marró-negre i superfície. Es recol·lecta amb l'ajuda de gossos ensinistrats per a localitzar-los i que creix en àrees de terreny calcari en les arrels d'arbres com a alzines i avellaners. La recol·lecció d'aquest bolet es duu a terme des de primers de desembre fins al mes de març.

: Altres noms d'aquest bolet són: cogomella i paloma. Creix en prats, pasturatges i els clars del bosc. És molt alt, de fins a 40 cm d'altura, i gran, perquè el seu barret pot aconseguir fins a 30 cm de diàmetre. Aquest barret està cobert per escates brunenques sobre un fons crema. El peu és llarg, prim i buit. La carn és tova i elàstica amb olor i sabor agradables. Compte: quan és petita es pot confondre amb un bolet verinós. Trompeta de la mort (Craterellus cornucopioides): Creix en boscos de fajos o roures. Té forma d'embut i és buit fins a la base del peu. El seu color és color negre o grisenc. Malgrat la seva sinistra denominació popular, es troba entre les espècies més saboroses i benvolgudes en la cuina i és la protagonista de nombroses receptes.

Camagroc (Cantharellus lutescens): Creix en boscos mixtos. Té forma atrompetada i el seu barret és de color marró fosc o gris sobre un fons ataronjat. Les seves làmines són de color groc ataronjat, formen plecs i arriben fins al mateix peu. La carn és fràgil, d'olor afruitada (a pruna) i sabor dolç. És relativament freqüent.

Com identificar-los: set app t'ajuden

Però no sempre és fàcil reconèixer els bolets en el camp. Moltes espècies són semblants entre si i, fins i tot, podem confondre bolets verinosos amb comestibles, la qual cosa requereix uns certs coneixements.

En els últims anys han sorgit nombroses app i aplicacions per a telèfons mòbils per a fer més fàcil la identificació dels bolets. Aquestes són algunes d'elles, segons el llistat actualitzat de 2021 que publica el portal especialitzat andro4all:

és una de les apps per a conèixer els bolets més populars, i compta amb una versió gratuïta i una altra de pagament. Una eina que ofereix una selecció de més de 100 fitxes d'espècies micològiques, comestibles, tòxiques i verinoses amb fotografies de qualitat. A més, també permet geolocalitzar les captures que es fan i, fins i tot, trobar restaurants amb receptes cuinades amb bolets. Fungipedia és una altra aplicació per a identificar bolets que compta tant amb una versió gratuïta com una altra de pagament. Es tracta de l'app oficial de la gran enciclopèdia dels bolets d'Espanya i permet accedir a la fitxa de les espècies comestibles més comunes i una secció amb les espècies més perilloses amb les quals se solen confondre. A més, també ofereix consells de recol·lecció, una àmplia informació sobre diferents bolets i fongs i un àmplia galeria d'imatges.

és una interessant app per a mòbils Android que inclou mapes i informació sobre vedats i muntanyes lliures on recol·lectar bolets. Entre la informació proporcionada per l'app es troba la superfície de la zona, el règim d'explotació i si cal pagar per a accedir a ella. També ofereix informació sobre els tipus de bolets que es poden trobar en cada zona, a més d'una breu fitxa de les espècies comestibles. Boletus Lite és una aplicació d'identificació de bolets clàssica que destaca per comptar amb uns gràfics simples i il·lustracions per a delimitar l'espècie que es troba. D'altra banda, també disposa d'un mapa en el qual afegir marques de les zones on has trobat els bolets i un llistat d'espècies molt complet. També té una versió de pagament amb el qual accedir a l'aplicació completa.

és una interessant aplicació que ha estat desenvolupada per Micocyl, l'entitat reguladora de l'activitat micològica de Castella i Lleó. Una app que informa l'usuari si es troba o no en una muntanya regulada per ells. Tot això a través del GPS del dispositiu. A més, també inclou un servei de predicció metereològica, la possibilitat de marcar en un mapa el lloc en el qual es troba el cotxe i d'un botó SOS que envia la teva posició als teus contactes seleccionats en cas d'emergència. 'Seteros – Guia de Setas' és una aplicació ideal per als apassionats dels bolets. Una app que compta amb informació sobre els bolets tant comestibles, com els que has d'evitar i els tòxics. Fins i tot ofereix una secció amb receptes de cuina on aquest aliment és el protagonista i unes fitxes completes. Pròximament afegirà un mapa on marcar els teus llocs favorits a l'hora de recollir bolets, i un divertit joc.