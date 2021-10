El Consell Regulador de la DO Empordà ha celebrat a Girona el lliurament de la sisena edició dels premis Lledoner d'Or i Bacus Emporità que anualment es concedeixen a persones, institucions o establiments que han destacat en la promoció o defensa dels vins empordanesos. Aquesta edició s’havia de celebrar el 2020, però es va haver d’ajornar fins aquest any a causa de la pandèmia. Al lliurament, que ha tingut lloc a la Casa de Cultura de Girona, hi han assistit cellers, restaurants i altres entitats i persones relacionades amb el món del vi i ha comptat amb la presència de les principals autoritats gironines que hi han volgut donar suport: la delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral; el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer; i la regidora de Salut i Seguretat en el Treball de l’Ajuntament de Girona, Eva Palau, així com la directora general d’Agricultura i Ramaderia, Elisenda Guillaumes.

El guardonat del Bacus Emporità 2020 ha estat l’exdirector gerent del Grup Costa Brava Centre, Martí Sabrià, que ha estat impulsor de diverses campanyes gastronòmiques: la garoinada de Palafrugell, la gamba de Palamós, la fira degana de vins de Catalunya, que avui té lloc a Palafrugell, o els Sopars Maridats que cada any celebren conjuntament els restauradors de la Cuina de l’Empordanet i els cellers de la denominació i que s’ha consolidat com un dels esdeveniments enogastronomics més reconeguts i exitosos de les comarques gironines. La DO Empordà ha valorat la decidida contribució d’aquest expert en turisme i hostaleria en la promoció dels vins empordanesos amb diverses iniciatives que també han contribuït a estructurar la variada oferta enoturística que actualment ofereix el territori.

Enguany, l'establiment o empresa premiada amb el Lledoner d'Or 2020 pel seu decidit suport als vins de la DO Empordà ha estat el restaurant Llevataps, de Girona, que va tancar les portes durant la pandèmia. El guardó s’ha lliurat a Joan Borrell, impulsor d’aquest establiment que oferia una carta formada exclusivament per vins empordanesos.

Agrair la tasca dels premiats

Des del 2015, el Consell Regulador de la DO Empordà lliura anualment els premis Lledoner d'Or i Bacus Emporità. Amb aquesta acció, el Consell Regulador vol agrair la tasca dels premiats i alhora fer valdre la seva contribució en la difusió dels vins de la denominació.

En les seves primeres cinc edicions el Bacus Emporità, destinat a una persona o institució, ha estat lliurat als sommeliers Josep ‘Pitu’ Roca, del celler de Can Roca; al sommelier Agustí Ensesa; a l'enòleg Eduard Puig Vayreda; a l’Ajuntament de Figueres i al periodista d'aquest Setmanari Marc Testart.

Pel que fa al premi Lledoner d’Or, s’ha lliurat a restaurants i distribuïdors de vins. En aquest cas el guardó s’ha concedit als restaurants Motel Empordà, de Figueres; Ca la Maria, de Mollet de Perelada; i l’​Hotel Gastronòmic Es Portal, de Pals. També l’han rebut les distribuïdores Alregi (Wine Palace), amb seu a Vilamalla, i Vins i Licors Grau, de Palafrugell.