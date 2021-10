Primer van ser les Tapes i el Vi de la DO Empordà, més tard van ser les cerveses artesanes i ara pren el relleu la campanya del Suquet de Peix de Roses. Durant 10 dies –del divendres 22 d’octubre al dilluns 1 de novembre, inclòs el pont de Tots Sants– una dotzena de restaurants seran protagonistes de la campanya. El suquet de peix és un plat de cullera que forma part de l’essència gastronòmica d’un destí com és Roses. El maridatge perfecte a aquests menús el posaran els vins de la DO Empordà.

Roses ha fet de la gastronomia un dels seus atractius indiscutibles a l’hora d’atraure visitants al llarg de l’any. La bona temporada turística d’aquest estiu passat va culminar amb una aposta culinària, la Ruta de les Tapes, que ha tingut un gran èxit de participació, amb 60 restauradors i 2.661 votacions recollides i dos establiments reconeguts per les seves tapes. En la modalitat de votació popular, el premi ha recaigut en el restaurant La Cosa Nostra i la seva proposta de crep farcida de ceps i trufes negres. «El poble ha respost molt bé, no ens pensàvem que a finals de setembre hi hagués tanta gent, hem fet una mitjana de 300 persones cada dia i un total de 2.700 tapes», explica el propietari Fabrizio Licari.

Premi del jurat

En la categoria de premi del jurat, ha estat proclamada millor tapa la tonyina cruixent picada i tallarines de carbassó amb espècies del restaurant Rosa, que aquest era el primer any que es presentava a la Ruta i ha acollit amb gran emoció el premi. «Les persones van fer cua per la nostra tapa i això ha estat molt satisfactori per a nosaltres» destaca Mikael Saffre, director general del restaurant, especialitzat en cuina francesa mediterrània, que també ha elaborat 2.700 tapes en nou dies.

La valoració feta pel sector de la campanya ha estat positiva i ajuntament i restauradors miren ja amb optimisme el futur de la campanya que es farà del 25 de març al 3 d’abril, recuperant així la proposta inicial d’oferir aquest recorregut gastronòmic a l’inici de la primavera. «Fer la ruta al setembre ha estat una bogeria, però nosaltres estàvem emocionats, per l’expectativa d’alguna cosa nova» destaca Saffre, «hi ha hagut moltíssima gent i això ens ha desbordat», però l’experiència ha estat igualment molt positiva, destaquen els restauradors.

Suquet a taula

Després de les tapes, com a protagonistes, i de les cerveses artesanes, en una fira que també ha atret un públic nombrós, ara és el torn de la campanya Suquet de Peix de Roses. Un plat tan senzill com bullir peix acabat de pescar amb patates ha experimentat una important evolució i, amb el pas del temps aquesta recepta s’ha anat enriquint amb la incorporació de productes típicament mediterranis.

Dotze restaurants de la localitat s’han unit per a oferir al comensal la seva particular versió del Suquet de Peix. Són aquests: Avenida, Bitákora, Ca la Valeria, El Mirador de l’Almadrava, El Trull, Falconera, La Cala, L’Ancora, Roc Fort, Sa Brasa, Santa Llúcia i L’Estrop, amb menús amb preus que van dels 22 als 54 euros.

Entre els entrants, podran degustar-se delícies com: Pop a la gallega amb puré de patata i oli de carbó, cloïsses a la planxa, tàrtar de salmó amb alvocat, croquetes de confit d’ànec i ceps amb maionesa de soja o pasta oriental d’arròs farcida de marisc amb salsa de cranc. Entre les diferents propostes de suquet de peix es podrà triar entre: suquet de rap, llobarro, lluç, gamba, escamarlans, sèpia i calamar, de rap, lluerna i gambes, amb gambes i cloïsses, amb lluç i gambes, de congre amb allioli, amb rap, llobarro i calamar o de rap, peix del dia, cloïsses i gambetes.

Maridatge de vins

Per maridar aquests menús s’ofereixen vins de la DO Empordà, en la qual està integrada Roses. Entre ells: Blanc Flor 2020 (celler Rigau Ros), Garoina (celler Oliveda), Orlina (Cooperativa d’Espolla), Mas Airós (celler Perelló), Sàtirs (celler Arché Pagès), Cigonyes (cellers Peralada), o Sinols (celler Empordàlia).

Com un al·licient més de la campanya per als aficionats a les xarxes socials, els seguidors de la pàgina de Turisme de Roses (facebook.com/visitroses) podran participar en un sorteig, el premi del qual consistirà en un menú per a dues persones en un dels restaurants participants. Es realitzarà entre el 4 i el 20 d’octubre i cada dia se sortejaran dos menús del Suquet de Peix en un establiment diferent.