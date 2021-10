Es pica la ceba menuda i es posa a fregir lentament amb l’all picat. Les tomates es pelen i es parteixen en trossos i s’afegeixen a la ceba quan ja estigui passada. Es deixa fregir tot a poc a poc, amb una mica de sal. Mentrestant, es cou l’arròs. Les albergínies es pelen i es parteixen de dalt a baix, fent uns talls per la meitat per tal de poder obrir-les més fàcilment. Es fregeixen i tot seguit s’escorren bé, es buiden per poder emplenar. La carn de les albergínies s’aixafa amb una forquilla, se li afegeix l’arròs cuit i una mica més de la meitat de la salsa amb la tomata i la ceba, rectificant de sal. Amb aquesta barreja s’omplen les albergínies, s’arrebossen en pa ratllat i es van col·locant en una font de forn amb unes gotes d’oli. Finalment, es reguen amb una mica d’oli de fregir i es posen a gratinar al forn. La salsa sobrant es passa per un passapuré fi i es col·loca a la font, al voltant de les albergínies.