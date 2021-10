La cervesera Damm i el Celler de Can Roca s'han unit per crear Duet, la cervesa àcida de la marca catalana i que està feta a base malt d'ordi combinat amb raïm garnatxa de la Terra Alta. Es tracta de la primera cervesa feta a l'estil 'sour ale' que li dona un gust àcid a partir de la fermentació natural dels seus components, que es barregen amb els bacteris làctics i el llevat. La nova beguda s'ha presentat aquest divendres al Mas Marroc de Vilablareix, després de dos anys de treball conjunt per definir els aspectes essencials de la cervesa. En aquest sentit, el sommelier Josep Roca assenyala que la garnatxa blanca aporta "lluminositat i frescor".

Algunes cerveses estil sour tradicionals s'elaboren amb fruita −normalment fruits vermells− per equilibrar el punt agre, però Damm i els germans Roca han optat per fer servir raïm de la comarca de la Terra Alta, per tal de donar-li un "toc mediterrani".

El resultat, expliquen, és una cervesa "àcida, equilibrada i molt gastronòmica" apta per maridar amb peix, marisc i altres productes del mar. A la boca, remarca Roca, és "complexa i ben equilibrada". "L'acidesa característica del raïm aporta tensió, verticalitat i, mentre que el malt d'ordi aporta un cos, una estructura, una densitat i una untuositat que equilibren cada glop i la doten d'una agradable persistència en boca", ha assenyalat el sommelier.L'estil sour és un estil molt antic, tot i que relativament poc conegut. Es remunta a l'origen de les cerveses, quan bacteris i llevats salvatges fermentaven espontàniament sense cap tipus de control de la temperatura ni del procés fermentatiu, proporcionant notes agres i àcides a una cervesa d'alta intensitat aromàtica.

Ara s'ha pogut controlar el procés per equilibrar la cervesa.Des d'aquest divendres, 'Duet' està disponible a la botiga online de Damm i, en els propers dies, arribarà a restaurants i superfícies comercials. La setmana vinent, es donarà a conèixer a l'estand de Damm del Fòrum Gastronòmic de Barcelona. La nova proposta de la marca de cerveses té una graduació de 5,5 graus i es presenta en ampolles de 33 centilitres. El preu recomanat de venda és de dos euros amb deu cèntims.