Es pot dir que els frankfurts van arribar a Figueres fa mig segle de la mà de dos amics, Jordi Serra i Toni Fernández. L’oportunitat els va passar per davant i no la van voler deixar escapar quan van decidir canviar els seus estudis d’enginyeria a Terrassa per dedicar-se a cuinar les tradicionals salsitxes alemanyes darrere una barra, en un local del carrer Pep Ventura. Corria l’any 1971 i el Frankfurt’s, nom que van triar per al negoci, va causar sensació no només a Figueres i a la comarca sinó a tota la demarcació de Girona, ja que mai abans ningú s’havia atrevit a obrir un establiment d’inspiració alemanya com aquell a la zona.

Montserrat Serra treballava d’auxiliar de farmàcia amb el doctor Ricard Martín quan va conèixer Jordi Serra. «Vam anar junts a un casament d’uns amics i, ves per on, que nosaltres ens vam fer amics i també ens vam acabar casant, el 1975», recorda ella, que es va animar a deixar la seva feina a la farmàcia per aventurar-se en el món de l’hostaleria al costat del seu marit. Pràcticament des que es va quedar vídua regenta el Frankfurt’s tota sola. «Al Frankfurt’s jo sempre he posat en pràctica allò que deien els avis, que costa més conservar que conquistar. És per això que, després de cinquanta anys, la clientela és molt més que clients, són amics. Tenim una clientela que val un imperi», remarca Montserrat Serra, alhora que desvetlla una anècdota simpàtica: «Tenim una taula en què venen quatre generacions d’una mateixa família, la besàvia, l’àvia, la filla i la neta».

De fet, cinc dècades donen per a moltes històries i anècdotes i una de les més emotives que destaca Montserrat Serra té a veure amb la seva filla: «La Marta va començar a caminar al Frankfurt’s, quan tenia un any i onze dies, l’11 de setembre del 1978. És inoblidable perquè aquell dia el seu pare s’havia fet mal, jo vaig anar a la farmàcia a buscar productes per curar-lo i la vaig deixar asseguda darrere la barra. Quan vaig arribar, ja caminava».

Curiosament, des del primer dia, ara fa cinquanta anys, i fins avui, aquest històric establiment compra els productes a la mateixa xarcuteria alemanya. «Al llarg de tots aquests anys, han vingut, i encara en segueixen venint, molts proveïdors que ens ofereixen els seus productes, però nosaltres mai hem volgut canviar de marca», explica Montserrat Serra.

La carta del restaurant

En la carta del restaurant, els frankfurts es presenten de nou maneres diferents: tradicional, amb ceba (elaborada per la pròpia Montserrat Serra), amb formatge, amb ceba i formatge, extra, majoran picant, flauta, flauta picant i pikanbieer. També hi ha quatre opcions per al bratwurst, tres més per a la cervela, sis propostes de llom i, en l’apartat d’hamburgueses, catorze receptes. D’entrepans freds i calents, n’hi ha de tota mena, així com de torrades i entrepans vegetals, a més de tapes i amanides alemanyes. No deixeu de provar les croquetes que prepara Montserrat Serra, de formatge, de pernil i de pollastre.

El Frankfurt’s es troba al cèntric carrer Álvarez de Castro de Figueres i obre dilluns, dimarts, dijous i divendres, des de 2/4 d’1 del migdia fins a 2/4 de 4 de la tarda i des de les 6 de la tarda fins a les 11 de la nit. Els dimecres és el dia de descans del personal. El cap de setmana i els dies festius, l’horari és de tarda-vespre, de 6 de la tarda a 11 de la nit. Per a Montserrat Serra, les claus de l’èxit d’aquest negoci són una acurada atenció a la clientela i la qualitat del servei i del producte. Es mostra contenta de poder celebrar mig segle d’activitat. Si passeu aquests dies pel Frankfurt’s hi trobareu un simpàtic pastís commemoratiu.