Andreu Galceran, de Cal Mosso de Vilassar de Dalt, es va imposar, ahir a la tarda, com el guanyador del Concurs del Millor Pa de Pagès Català 2021. El flequer, que era la primera vegada que arribava a la final, va rebre la placa que l'acreditava com a campió, a més d'un xec en metàl·lic de 2.000 €, després que el jurat de la final, presidit per l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, escollís, a cegues, la seva proposta, en l'acte celebrat a l'Auditori del Convent dels Caputxins.

El concurs va començar poc després de les sis de tarda, quan el presentador de la gala, Alfredo M. Verdegay, secretari del Consell Regulador, va anunciar l'objectiu d'aquest: "donar a conèixer la professionalitat dels flequers i flequeres que formen el consell regulador de la IGP Pa de Pagès Català, l’únic pa que té a Catalunya el segell de màxima qualitat que reconeix la Unió Europea".

Seguidament, el mateix secretari va explicar el funcionament del tast que va haver de fer el jurat. Un jurat, que a més de l'alcaldessa de la ciutat, va comptar amb la presència del cuiner Paco Pérez, del restaurant Miramar de Llançà, cinc estrelles Michelin, el periodista gastronòmic, Salvador García-Arbós, el guanyador de la darrera final celebrada (2019), Andreu Bertran del Forn Mistral, i el president del Consell Regulador, Antoni Figuera.

"Per aquells que encara no ho sàpiguen o per aquells que han vingut avui per primera vegada, explico com funcionarà la valoració", va dir M. Verdegay. Els aspectes que va valorar el jurat van partir del color, l'aroma, el sabor, la cocció, el pes i la conservació del pa durant 24 hores. Cada un dels pans tenia un número assignat, de l'1 al 5, que corresponia amb cada un dels finalistes. Només el secretari coneixia l'assignació corresponent. Les assignacions es van lliurar a l'alcaldessa en un sobre tancat. El jurat havia de puntuar els diferents aspectes de l'1 al 10. Per això, el guanyador es va designar a partir del que va sumar més punts.

Mentre el jurat tastava, mirava i olorava els pans, el públic va gaudir d'un espectacle de la companyia 'La bèstia peluda', repartit en dos actes. En llonguet, en tramuntana, la xapata i en pagès, tots quatre titelles i tipus de pa, van acompanyar els assistents i els artistes que havien d'aprendre a fer pa i demanaven la col·laboració del públic cridant: "quins ingredients necessitem per fer-ne?".

Entre els dos actes, els cinc finalistes van pujar a l'escenari per tal de ser presentats i per respondre les preguntes de M. Verdegay. Joan Urrea, del Forn Artesà l'Espurna de Berga, els germans Tomàs i Xavier Pàmies, del Forn Sistaré 1910 de Reus, Marc Padró del Forn Padró, Anna Valls de la Fleca i Pastisseria E. Valls, a més d'Andreu Galceran, de Cal Mosso, van explicar la seva història i com havien decidit dedicar-se a fer pa.

En el cas del guanyador, Andreu Galceran forma part de la sisena generació de Cal Mosso, fleca que es va fundar l'any 1838. Ell i la seva germana no havien de treballar-hi, però l'Andreu, després d'estudiar un mòdul de grau superior i d'Empresarials, va decidir treballar a la fleca. Al cap d'uns anys, hi va engrescar la seva germana, Anna.

Després de les valoracions del jurat, la presidenta d'aquest, Agnès Lladó, va anunciar el guanyador de la Final del Millor Pa de Pagès Català 2021. L'eufòria es va estendre entre el públic, entre el qual hi havia les famílies dels cinc finalistes que van rebre els diplomes que els acreditaven com a tal. Galceran, a més, va rebre el premi que li pertocava com a campió.

Agnès Lladó va clausurar l'acte amb un breu discurs en el qual va donar l'enhorabona al guanyador, a més d'explicar com va arribar la proposta de ser la seu de la final del Millor Pa de Pagès Català 2021 a la ciutat de Figueres.

La setena edició del concurs va finalitzar amb un tast de pans dels cinc finalistes al pati del Convent dels Caputxins, a més d'un berenar, a càrrec de fleques gironines i productes de la comarca, d'entre els quals els forns PaPa, Maia i la sidreria Mooma.