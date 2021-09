Un 20% de les parelles tenen problemes de fertilitat i, en alguns casos, es podrien modificar introduint canvis en l’estil de vida com, per exemple, fent exercici físic o adoptant una dieta saludable. Partint d’aquest coneixement i aprofitant els avantatges que tenim al nostre territori com ara l’oli d’oliva verge extra, el Grup de Recerca en Medicina Perinatal i de la Dona de l’IIB Sant Pau, inicia un projecte de recerca per estudiar fins a quin punt introduir una intervenció prèvia a la gestació podria millorar l’estat metabòlic i cardiovascular de les dones que se sotmeten a una fecundació in vitro.

L’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau – IIB Sant Pau, l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, i la Fundació Puigvert, han presentat aquest dimarts, 28 de setembre, el projecte científic MEDITATE-IVF (Impact of Exercise and Mediterranean diet vs Aspirin on live-birth rate and cardiovascular programming in In Vitro Fertilization), que estudia la relació de la dieta mediterrània i els hàbits de vida saludable amb l’èxit en tractaments de fecundació in vitro, amb la col·laboració de la DOP Oli de l'Empordà i les altres quatre denominacions d’origen protegides d’oli de Catalunya.

Diversos estudis, per exemple en salut cardiovascular, avalen ja els beneficis de l’oli d’oliva verge extra, especialment per les seves propietats antioxidants. Segons Simon Casanovas president de la DOP Oli de l'Empordà “amb aquests tipus d’estudis es demostra el que deien ja els nostres avis, que l’oli d’oliva extra verge és molt més que un aliment. Des de la DOP Oli de l’Empordà, no tant sols hem de certificar la qualitat i l’origen dels nostres olis, si no que també hem de contribuir en la recerca dels efectes beneficiosos de l’oli”.

Actualment, intervencions similars en població de risc han demostrat millores en diverses malalties altament prevalents, com són les malalties cardiovasculars, però mai s’ha fet un estudi d’aquestes característiques en dones en edat reproductiva amb la idea de millorar la fertilitat i la salut de les properes generacions. “Volem anar més enllà i aprofitar un moment en què les futures mares i les famílies es plantegen canvis substancials en el seu estil de vida. Els proposem adoptar una dieta saludable, que compti amb les qualitats antioxidants de l’oli d’oliva verge extra i amb nivells adequats de sucre i proteïnes alhora que incorpori l’exercici físic en la seva rutina”, explica la Dra. Elisa Llurba, directora del Servei de Ginecologia i Obstetricia de l’Hospital de Sant Pau i investigadora de l’IIB Sant Pau. “Entenem l’acompanyament i el tractament de la salut de la dona des d’una aproximació holística i integral, per això volem estudiar fins a quin punt un estil de vida saludable ens pot ajudar en un procés de fecundació in vitro”, conclou.

La Dra. Ana Polo, directora del Programa de Medicina Reproductiva de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i la Fundació Puigvert, i coinvestigadora principal de l’estudi a l’IIB Sant Pau, explica que MEDITATE-IVF comptarà amb 750 dones voluntàries que es troben a l’espera de sotmetre’s a fertilització in vitro. Les participants s’assignaran per atzar en tres grups d’intervenció. El primer grup comptarà amb un programa d’exercici físic i dieta mediterrània que inclourà la ingesta l’oli d’oliva verge extra i altres mesures dietètiques recomanades per experts en educació física, dietètica i nutrició. El segon grup rebrà un suplement de petites dosis d’aspirina, i el tercer grup no rebrà cap de les dues intervencions i serà el grup control.

L’objectiu d’aquest projecte és doble. D’una banda pretén incrementar la possibilitat que dones en tractaments de fecundació in vitro obtinguin millors resultats però també que el desenvolupament del fetus sigui més saludable, l’anomenada programació fetal. “Si bé l’objectiu principal de l’estudi és augmentar la taxa de nadons vius, això està molt relacionat amb la disminució de complicacions durant l’embaràs, principalment la preclàmpsia i baix pes al néixer, coses que condicionen un major risc de problemes cardiovasculars tant a la mare com al nadó. Disminuir la presència de preclàmpsia en aquests embarassos condicionaria un menor risc en les dones d’infart a llarg termini. El baix pes en néixer s’ha relacionat amb un major risc de desenvolupar malalties cardiovasculars i metabòliques en la infància, adolescència i edat adulta. Per tant, reduir aquestes complicacions tindria un impacte en la salut tant de la mare com del nadó, a llarg termini”, expressa la Dra. Mónica Cruz-Lemini, especialista en Medicina Fetal i Programació Fetal del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l’Hospital de Sant Pau i coinvestigadora principal de l’estudi a l’IIB Sant Pau.

Una proposta arrelada al territori però amb beneficis globals

El projecte compta amb la col·laboració de les cinc Denominacions d’Origen Protegides (DOP) d’oli de Catalunya (DOP Oli del Baix Ebre Montsià, DOP Oli de l’Empordà, DOP Les Garrigues, DOP Siurana i DOP Oli Terra Alta) que contribueixen amb oli d’oliva verge extra de les seves respectives DOP per a l’estudi.

Possiblement els resultats d’aquest estudi evidenciaran la necessitat de canviar d’hàbits en les dones que se sotmetin a aquestes tècniques. Igualment, s’espera que l’estudi permeti identificar opcions terapèutiques per al futur relacionades amb l’èxit de la fecundació, la salut de la mare i el desenvolupament del fetus, o que serveixi de punt de partida per altres estudis relacionats amb la prevenció del risc cardiovascular en etapes posteriors de la vida. Com en tots els projectes de recerca, els resultats de l’estudi es publicaran i compartiran en l’entorn científic perquè tota la comunitat clínica i científica els tingui disponibles, aconseguint un impacte global.