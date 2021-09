Per fer un plat de carpaccio de gambes amb oli de curri necessitem, en primer lloc, un tros de paper film. Es posen les gambes pelades a sobre i col·loquem una altra capa de film per sobre les gambes. Després s’aixafen les gambes fins que quedin finetes i es posen al congelador. Per fer l’oli de curri es cuinen el curri i l’oli junts a uns 80 ºC durant uns deu minuts. Un cop congelat el carpaccio, ja es pot emplatar. Es treu el film i es col·loca el carpaccio en un plat. Es posa l’oli de curri amb un xic de Sal Maldon. Per decorar el plat podem afegir-hi unes fulles de canonge i germinat d’alfals, uns cirerols (tomates cherry) tallats a làmines i, finalment una vinagreta amb oli de curri. Aquest és un plat excel·lent per a una entrada d’un àpat en bona companyia. Marida bé amb un vi blanc fresc de la DO Empordà.