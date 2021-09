La fructosa és un hidrat de carboni simple que es troba en la fruita i en la mel. Aquest component s'absorbeix en l'intestí i passa al fetge, on es metaboliza ràpidament a glucosa.

No obstant això, la fructosa també és present en gran part dels aliments processats, en les begudes carbonatades, en les llaminadures o en els batuts.

Consumida de manera natural no resulta nociva, però ingerir-la en altes quantitats a través de productes elaborats industrialment es pot convertir en un problema per a la salut.

Tant és així que pot conduir a un desequilibri en el metabolisme del nostre cos i causar diverses malalties.

Això és el que destaca un estudi de la Universitat de Shanghái publicat en Chinese Medical Journal.

El sucre: Un cercle viciós

Una característica del sucre és que com més es menja, més ve de gust; el que porta a un cercle viciós que s'ha d'evitar.

El sucre refinat (o sacarosa) està compost estructuralment per dues formes simples de sucres anomenades «glucosa» i «fructosa».

Encara que aquests sucres són estructuralment similars entre si, es metabolizan a través de diferents vies en el cos.

Per això, si prenem de manera abundant fruita en forma de suc o productes processats, com a melmelades o rebosteria, hauríem de limitar el seu consum.

I és que en l'estudi atribueixen a la fructosa el creixent augment de diversos trastorns metabòlics com poden ser la diabetis, la malaltia del fetge gras o les malalties cardíaques.

Quins efectes té l'excés de fructosa en el cos?

Els investigadors expliquen que la major part de la fructosa que ingerim és absorbida per les cèl·lules que recobreixen l'intestí, anomenades GLUT5 i GLUT2.

És allí on la fructosa es redirigeix per a transformar-se en glucosa a través d'un procés anomenat «gluconeogènesi».

No obstant això, aquesta reacció requereix la descomposició d'una molècula anomenada «ATP», la principal font d'energia en les cèl·lules.

Per tant, una ingesta excessiva de fructosa pot conduir a l'esgotament d'ATP en les cèl·lules.

Això activaria una altra via de transformació que pot portar a una acumulació d'àcid úric en la sang i en les articulacions, augmentant el risc de desenvolupar gota.

Els experts expliquen a més que l'activació d'aquesta via també pot desencadenar un increment en els nivells de colesterol “dolent” i greix abdominal.

“Aquestes troballes poden ajudar al desenvolupament de noves estratègies diagnòstiques, preventives i terapèutiques per a les malalties metabòliques», assenyala el professor Weiping J. Zhang, autor principal de l'estudi.

Major precaució en diabètics

Els pacients diabètics, encara que poden consumir fructosa, han de tenir molta cura perquè la seva ingesta en excés pot produir resistència a la insulina.

La fructosa, al metabolizarse en el fetge, no necessita de l'acció de la insulina per a transformar-se, per tant, els diabètics la toleren millor.

No obstant això, està demostrat que el consum en altes quantitats i en temps prolongat fa que l'organisme augmenti la seva resistència a la insulina.

Això pot provocar que creixi el greix visceral, la qual cosa directament augmenta les possibilitats de patir una diabetis.

Per a evitar això, es recomana limitar el consum de fructosa, seguir una dieta equilibrada, sana i variada indicada per un especialista i evitar la vida sedentària.

Si ens centrem en l'alimentació, algunes de les fruites amb un contingut molt baix en fructosa són el coco, l'alvocat, l'albercoc i la papaia.

En el cas de la fruita seca destaquen les ametlles, les avellanes, els pinyons, els cacauets i les castanyes.