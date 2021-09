Ara fa vint anys que va néixer Vins de Taller, una societat, primer, limitada a l’entorn familiar i, posteriorment, ampliada a un grup de socis i amics, que comparteixen una mateixa manera de veure la vida. Tots ells, de professions liberals i creatives, aporten rigor, experiència i noves idees al projecte comú on preval l’excel·lència dels vins per sobre d’una producció elevada d’ampolles. «Aquesta verema s’assemblarà a la del 2019, quan vam fer 44.000 ampolles, mentre que, aquest any aspirem a més de 50.000. Pot ser un any de bona qualitat», explica Antoni Falcón, responsable del celler, afegint que «pensem a fer un producte de qualitat i no de quantitat».

El celler verd resumeix la filosofia de Vins de Taller, que des del principi va creure en la via ecològica. Fa tres anys que van estrenar el celler a Siurana i els seus vins «cada vegada són més reconeguts», segons diu Falcón i, enguany, venen d’obtenir cinc medalles d’or en concursos internacionals.

A Siurana, hi tenen el Viognier, una varietat de raïm blanc escassa. La dificultat de trobar-lo i cultivar-lo el fa rar i apreciat. El seu color groc viu dóna un to daurat al vi resultant. La gran quantitat de sucres i l’acidesa baixa del raïm proporcionen al vi gustos neutres i un alt contingut en alcohol.

El Syrah, per la seva banda, és un raïm negre que proporciona vins negres de bon grau alcohòlic, aptes per un envelliment de gran qualitat, de color intens, molt aromàtic, fins i complexos amb aromes que recorden a violeta, coure, tabac i regalèssia; tànnics, estructurats i poc àcids. El Malbec (Cot) és un raïm negre que proporciona vins de color porpra, de textura dolça, amb una gran expressió afruitada, que recorda els fruits vermells. El Marselan és una varietat de raïm negre, l’encreuament entre Cabernet Sauvignon i Garnatxa. Un cep de vigor moderat que produeix vins perfumats i rics en tanins, amb aromes de fruites madures o grosella, entre d’altres. El Merlot és un raïm negre, de cep força prolífic. Proporciona vins de color vermell intens, amb tocs porpres. A mesura que maduren es tornen més foscos i intensos. Ideal per a ser consumits de joves o amb maduració de pocs mesos en bóta. El Cortese és un raïm blanc de mida petita, conreat principalment al Piemont. Els vins que en resulten són típicament italians, amb una alta acidesa, un sabor neutre i aromes força delicats. El Lledoner roig és una varietat de raïm de coloració vermella, que també rep el nom de garnatxa roja o grisa. Varietat que destaca per la seva versatilitat, amb un bon potencial qualitatiu. Poden obtenir vins blancs, rosats i garnatxa dolça de l’Empordà.

