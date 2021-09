Els darrers cops de cua de l’estiu fan que els pagesos i elaboradors dedicats a la viticultura estiguin molt pendents del cel, tot esperant que la climatoloigia sigui benigna i acabi de fer madurar la collita de raïm. Els cellers de la DO Empordà viuen aquests dies el moment més màgic de l’any. Els viticultors empordanesos ja han iniciat la verema que s’allargarà fins al pròxim mes d’octubre. Són setmanes de molta activitat a les vinyes i en els cellers, amb remolcs carregats de raïms amunt i avall i que, aquests dies, ofereixen una de les imatges més boniques de l’any amb els ceps carregats d’aquest fruit tan mediterrani.

Amb la voluntat de compartir aquest moment tan especial, són nombrosos els cellers adscrits al Consell regulador de la DO Empordà que programen activitats per participar i viure activament la verema, ja sigui amb la família, amb la parella o amb els amics. El celler Empordàlia de Pau i Vilajuïga, per exemple, ofereix tots els diumenges del mes la seva proposta Fes-te el most, que inclou collir i trepitjar el raïm per aconseguir el preuat most. La proposta inclou desplaçament en trenet entre el celler i les vinyes i finalitza amb esmorzar i tast de vins.

Verema en família és el títol de la proposta que ha organitzat el celler La Vinyeta de Mollet de Peralada des de finals d’agost fins ara. En aquest cas, els participants també collien raïms i els trepitjaven en una activitat que finalitza amb un sopar de pa amb tomàquet amb embotits i formatges.

Una altra activitat pensada per a petits i grans és A Veimar! Viu la verema a Les Gavarres, que ha tingut lloc al celler Clos d’Agon de Calonge i que es farà també al celler Brugarol de Palamós, el 25 de setembre. En el cas del celler Clos d’Agon, l’activitat incloïa la trepitjada de raïms, visita al voltant de Mas Gil i esmorzar de productes de proximitat amb tast de vins i most. A Brugarol, els participants colliran i trepitjaran el raïm i es veuran el most. I podran visitar el celler ubicat en un espai subterrani integrat en el paisatge que és una joia arquitectònica.

El celler Espelt de Vilajuïga programa l’activitat Verema a l’antiga, una experiència per conèixer les feines del camp, les seves tradicions i la viticultura. La proposta tindrà lloc el 18 de setembre i inclou esmorzar, vi, most i música. El mateix dia se celebra també una innovadora proposta programada pel celler Masetplana de Garriguella i que porta per títol El most, l’experiència del pre-vi. Els participants gaudiran d’una experiència única fent un tast horitzontal dels primers mosts fermentats, una aventura pels sentits a través d’un recorregut per les diferents varietats abans de convertir-se en vi.

Tot plegat per reforçar el paper dinamitzador del territori des d’uns cellers que creuen en el producte que elaboren.