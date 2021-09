El setembre és temps de verema a les vinyes de l’Empordà. Aquest és un any especial per al celler Mas Llunes, de Garriguella, ja que és el primer any que els vins podran dur el segell de certificació ecològica, després de tres anys en conversió i treballant tota l’explotació de manera respectuosa amb l’entorn.

Aquest celler garriguellenc va ser fundat l’any 2000 per una família amb una llarga tradició com a viticultors i elaboradors. Es caracteritzen per elaborar vins amb un marcat caràcter empordanès, on predominen les garnatxes i carinyenes, provinents de vinyes pròpies situades als peus del Paratge Natural de l’Albera.

És un celler relativament jove, però, des dels seus inicis, ha aconseguit importants reconeixements en concursos nacionals i internacionals. El passat mes d’octubre, els premis Vinari, van atorgar el Gran Vinari d’or al vi negre Finca Butarós, distinció al millor vi català de l’any. Essent l’únic celler de tot Catalunya que ha aconseguit aquest guardó en dues ocasions.

Mas Llunes té oferta enoturística singular, amb experiències úniques i diferents, com el Tast Sensorial, que es realitza a la sala de bótes amb una barreja de llums, música i imatges o la visita enohistòrica, un recorregut per descobrir la història de la vinya del camp d’aviació, escenari de l’últim combat aeri de Catalunya durant la Guerra Civil, visita que acaba amb un tast de vins i que ha quedat finalista entre les tres millors activitats culturals i socials d’enoturisme de Catalunya als premis Vinari.

Mas Llunes

TELÈFON: 972 552 684

WEB: www.masllunes.es