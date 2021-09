Capmany és una de les capitals indiscutibles de la DO Empordà. Als peus de l’Albera, les seves vinyes produeixen uns vins singulars, entre els quals destaquen els de Pere Guardiola. L’ofici de viticultors els ve de lluny, a la família Pairó, propietaris del celler. Una de les seves vinyes, situades a la zona del Mirgoler, figura en un contracte de compravenda dels seus avantpassats datat del 1871.

Cent cinquanta anys després d’aquell fet, el celler Pere Guardiola gaudeix d’una bona salut gràcies a l’esforç constant de l’equip professional que lideren Jordi Pairó i la seva filla Marta. Són 365 dies a l’any dedicats a la vinya, als ceps, als raïms, a les botes i a les ampolles.

Un dia a dia que té com a fruit una extensa gamma de vins basats en quatre famílies: els Floresta, tots ells elaborats en acurats cupatges; els Joncària, atraients per la seva singularitat; els apreciats dolços Torre de Capmany i els Anhel d’Empordà. Aquesta darrera va sorgir de la inquietud per recuperar les varietats autòctones de garnatxes i carinyenes. Amb la verema d’enguany, el celler celebra els vint anys d’aquesta recuperació.

Parlant de verema, la Marta assegura que serà bona: «Aquest any tenim uns raïms molt sans, el temps ens hi ha anat a favor». I també destaca «la satisfacció, en l’àmbit personal», després d’uns anys d’esforç i il·lusió en una viticultura, amb el màxim respecte a la vinya i l’entorn, on s’observa el fruit de la dedicació i pel vi que hi elaboren. Assegura també que «cada dia és un d’aprenentatge» amb el saber fer i dedicació del seu pare i que, d’aquesta saviesa i de les inquietuds d’ella per «aprendre i provar coses noves», s’estan elaborant nous vins que, a poc a poquet, aniran veient la llum, per això ens avisa de no perdre-li massa la pista.

El celler participa activament en les iniciatives de la DO Empordà i la Ruta del Vi. Les visites al celler destaquen per ser properes i familiars, fetes a mida i sempre acompanyades pels propietaris, ja que són ells mateixos, en Jordi i la Marta, els encarregats de conduir-les pels espais més especials i sempre donant a conèixer alguna de les històries més properes de la família. No hi ha res millor per conèixer de portes endins el celler i gaudir dels vins que hi elaboren.

Tota la informació sobre l’enoturisme i els seus vins la podeu trobar a la seva pàgina web www.pereguardiola.com.

Celler Pere Guardiola

TELÈFON: 972 549 096

WEB: www.pereguardiola.com