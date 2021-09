Per a fer la recepta de crema de carbassa amb porros, hem de seguir els següents passos. En una olla amb aigua bullint i sal es couen els porros, nets i partits en trossos petits. Passada una hora, s’afegeix la carbassa, sense crosta ni llavors i trossejada; es deixa a foc durant una altra hora i, si no s’ha assecat, s’escorre l’aigua i se li deixa un sofregit preparat en una paella amb oli i els alls partits en dos o tres trossos, així com unes sopes de pa fines. Es col·loca en una font i es pot servir de dues maneres, segons els nostres gustos. La primera d’elles és portar-la a taula molt calenta, com un potatge –una bona opció de tardor-hivern. Tanmateix, també es pot deixar refredar i posar-la una estona a la nevera per a generar un entrant estival refrescant. Si es desitja, se li afegeix un o dos ous cuits picats menuts.

Ingredients

Carbassa. 1/2 quilogram.

Porros. 1/2 dotzena.

All. 2 grans.

Oli d’oliva. Pa. Sal. Al gust.