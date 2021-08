Aquest diumenge et proposem una recepta d'allò més senzilla, però amb una combinació de sabors deliciosos. Ideal per als dies de més calor. Aquesta és la preparació:

Posem el lluç en una cassola amb aigua freda, amb el rap, un pessic de sal, un tros de ceba, un gra d’all, una branca de julivert i una mica de llorer, i es deixa coure durant 15 minuts des del moment en què arrenqui el bull; s’escorre i es deixa refredar. Els mariscs es couen en aigua bullint amb sal durant 10 minuts; després, es deixen refredar i se’ls treu la closca. Al peix, quan estigui fred, se li treu la pell i les espines, s’esmicola i s’afegeix als mariscs picats –reservant unes gambes per adornar–; es barregen bé tots els ingredients, es passen a una plata rodona, es cobreixen amb la salsa vinagreta –que no ha de ser molt caldosa– i es remouen molt perquè el líquid no quedi al fons. Finalment, s’adorna amb les gambes reservades i els ous cuits tallats a rodanxes o picats fins i empolvorats. El còctel se serveix fred i, generalment, en copes individuals.