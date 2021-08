A l’estiu hi ha plats fàcils de fer i que donen molt bon resultat. Avui us proposem fer pebrots del piquillo farcits de peix. Per començar, sofregim la ceba ben picada en oli, quan comença a agafar color s’afegeix el lluç esmicolat i les gambes, es condimenta amb sal i pebre. Quan està tot ofegat s’afegeix una salsa beixamel, que es farà ofegant la farina a la mantega fins a torrar-ho lleugerament, llavors se li anirà afegint la llet fins a formar una salsa no gaire líquida. Aquesta salsa s’incorpora el sofregit i amb ella s’omplen els pebrots amb cura de no trencar-los. Es van disposant en una plata de forn. En un cassó a part, s’uneix la nata amb el tomàquet més una mica d’aigua o líquid dels pebrots es desfà en el foc i es ruixa amb aquesta salsa els pebrots. Es deixa coure una mica al forn fins que estiguin calents i se serveix.