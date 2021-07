Per fer una bona paella de verdures cal tenir en compte els productes de temporada que tinguem més a mà. En els nostres mercats i a les botigues de confiança podrem trobar tot el que calgui per a fer-ho possible. Per començar, la ceba es pica molt fina i es fregeix en una paella amb un raig d’oli. Quan estigui rossa, s’afegeixen les tomates, les carrotes, les carxofes i les mongetes –tot això pelat i picat– i s’ofeguen durant uns minuts, assaonant amb sal a gust. Quan el sofregit estigui passat, s’afegeix l’arròs, es remou una mica, s’aboca doble quantitat d’aigua bullent que d’arròs i es rectifica de sal. A part, haurem escalivat un pebrot seguint el mètode tradicional de la cuina empordanesa. Cinc minuts abans de finalitzar la cocció es posa el pebrot escalivat a tires sobre la paella. Aquest plat se serveix calent.