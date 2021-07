Per entretenir-nos a la cuina i preparar un entrant nutritiu d’estiu, avui us proposem elaborar una sopa d’arròs amb tomàquet. Si és possible procurem cuinar amb productes de proximitat, frescos i procedents de les hortes de la nostra comarca.

Per començar, en una cassola amb una mica d’oli es posen les cebes picades molt fines, es fregeixen lleugerament i s’hi afegeixen els tomàquets –ben nets, sense pell ni llavors– tallats a trossets molt petits. Quan el tomàquet estigui ben desfet, s’hi afegeix un litre i mig d’aigua, se sala al gust i es deixa coure durant 10 minuts. Un cop transcorregut aquest temps, es passa tot pel passapuré i es torna a posar al foc. Quan el brou de tomàquet comenci a bullir, s’hi afegeix l’arròs i es deixa coure durant 20 minuts més. Acabada la cocció, es passa la sopa a una sopera i ja està a punt. Es pot menjar calenta o freda.