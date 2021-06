Després de l’èxit assolit l’any passat, Paco Pérez torna a partir del proper 1 Juliol al Jardins del Castell de Peralada, al cor de l’Empordà, amb el Shiro, la seva avantguardista proposta basada en la cuina asiàtica amb tocs del Mediterrani.

La carta reflexa la constant evolució del prestigiós xef, i ens porta a un extraordinari viatge per les grans fonts d’inspiració que el van seduir a Àsia. Els mercats de Tokyo, els aromes dels carrers de Singapore o Bangkok, les espècies de Hanoi o l’avantguarda gastronòmica de Seül marquen la seva trajectòria i l’han animat a crear una proposta informal en la que plats japonesos, vietnamites, coreans o tailandesos es fusionen amb ingredients mediterranis.

En paraules de Paco Pérez: “En el transcurs del temps, la cultura ha viatjat per terra i mar, portant nous productes desconeguts per la gent. Shiro és la idea de portar a casa nostra tots els records dels nostres viatges, de les vivències viscudes a través d'allò tan antic com és la cuina”.

Entre originals creacions com l’Ostra Hong Kong o Xili-Llamàntol a Marina Bay Sands-Singapur, es crearà una explosió de gustos i textures que faran viure als comensals una experiència memorable davant del majestuós Castell de Peralada.

El Shiro obrirà al públic el dijous, 1 de juliol, de dimarts a diumenge durant el mes de juliol amb horari nocturn de sopar de 19.30 a 23.30 hores i amb un preu mig de 55-65 €. Durant el mes d’Agost s’obrirà tots els dies.

Paco Pérez

Paco Pérez és un reconegut Xef català que compta amb 5 estrelles Michelin. Dos al restaurant Miramar de Llançà, dues al restaurant Enoteca de l' hotel Arts de Barcelona, i una al restaurant 5 (Cinc), l'aposta de Paco Pérez a l'Hotel Das Stue de Berlín.

Paco Pérez representa l’alta gastronomia de l’Alt Empordà, creacions gastronòmiques inspirades en el menjar i el productes frescos de la Mediterrània, que l'han fet mundialment famós en el món culinari.

Peralada Resort

Peralada Resort està situat al cor de l'Empordà, una de les zones més belles del nord de Catalunya. Amb una clara filosofia que aposta per entendre la vida d'una forma diferent, amb un ritme pausat i assaborint els petits detalls. Un espai únic on gaudir d'experiències memorables al voltant del vi, la cultura i l'oci. Un llegat construït des del 1923 gràcies a l'estima i la passió per l'Empordà de la família Suqué.

El Resort està format per l'icònic Castell de Peralada, una fortalesa medieval del segle XIV flanquejada per dues imponents torres i envoltada per 77000m2 de jardins dissenyats per François Duvillers. En ell hi podem trobar el Restaurant Castell Peralada, premiat amb una estrella Michelin i el Museu del Castell de Peralada amb la seva biblioteca, l’església del Carme i el claustre gòtic.

En aquest marc inigualable cada estiu milers de visitants gaudeixen, sota les estrelles de l'Empordà, del Festival Castell de Peralada. També del Casino Peralada, l’únic dins d'un castell medieval, o de la millor cuina asiàtica al restaurant Shiro Peralada.

A pocs metres del castell trobem el nou Celler de Perelada, elaborador de vins de prestigi internacional amb presència als cinc continents. Es tracta d’una imponent construcció sostenible, dissenyada pel Pritzker d’Arquitectura 2017, RCR, i que s’inaugurarà a la primavera del 2022.

Finalment cal destacar l'Hotel Peralada 5* el qual, amb el seu camp de golf d’extraordinària bellesa i el seu Wine Spa únic, és el perfecte punt de partida per descobrir tot el que Peralada Resort pot oferir.