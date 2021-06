Per fer aquesta recepta d'amanida amb salmó fumat i vinagreta de cítrics, hem de tenir en compte els productes de temporada. Podem substituir les magranes per fruits vermells del temps o nabius. Per començar, netegem l’enciam i els fruits d’acompanyament i els reservem. Després tallem làmines de salmó fumat molt primes. Un cop fet això, per preparar la vinagreta ratllarem mitja llimona i mitja taronja, afegirem vinagre de Mòdena, sal, pebre i per últim l’oli d’oliva. Si en tenim de la DOP Empordà, molt millor. Per a la presentació del plat, muntem l’amanida, a sobre posem les làmines de salmó fumat que havíem tallat, per sobre els fruits vermells –quan sigui el temps, us aconsellem fer servir la magrana– i amanim, al gust, amb la vinagreta de cítrics. Podem acompanyar aquest entrant amb un vi rosat fresquet de la DO Empordà.

Ingredients per a 4 persones

Amanida variada. 200 grams.

Salmó fumat. 200 grams.

Magrana o fruits vermells.

Taronja. 1/2.

Llimona. 1/2.

Una cullerada sopera de vinagre.

Tres cullerades soperes d’oli d’oliva verge.

Sal i pebre. Al gust.