Si hi ha un restaurant de referència a Figueres de cuina xinesa aquest és, sens dubte, el Shang-Haï. Fa quasi quaranta-vuit anys que la família de Fermín Lee Wang, actual propietari, va decidir obrir aquest espai gastronòmic al mític Corriol de les Bruixes. Lee reconeix que els plats del Shang-Haï han anat evolucionant amb els anys, adaptant-se al paladar i gustos dels seus clients, però que mantenen aquella connexió amb els orígens, amb l’essència d’una cultura mil·lenària i ancestral.

Molts comensals que visiten el Shang-Haï són ja vells coneguts. «No només és una generació de clientela, ja en són quasi dues i tres molt fidelitzades que tenen per costum venir», afirma Lee. Per ells és una experiència completa. Saben que al Shang-Haï troben qualitat, receptes cuinades seguint les tècniques tradicionals per professionals formats. «Molta gent ha viscut la primera experiència de menjar oriental a casa meva», rememora Lee. Entre els plats que no poden oblidar hi ha clàssics dels quals el propietari se’n sent molt orgullós: les amanides d’algues, els rotllets de primavera, la vedella saté, l’ànec Lacat, el pollastre amb ametlles o l’arròs tres delícies. Anar a aquest restaurant figuerenc és també una experiència que es desitja compartir. «Hi ha clients que venen al Shang-Haï amb els seus amics de fora de Figueres i pels quals és la primera vegada. Fan com de guies gastronòmics per introduir-los i tastar nous plats i gustos i marxen sempre agraïts», explica Fermin Lee satisfet.

Quatre menjadors disponibles

El restaurant Shang-Haï disposa de quatre menjadors i ha establert tots els protocols anti-Covid eliminant algunes taules. Com a tot arreu, sempre és millor reservar prèviament però aquells clients que s’animen a atansar-s’hi sense haver-ho fet, no cal que pateixin per no tenir taula. Els horaris d’obertura són de les 12.15 a les 15.30 hores i de 19.45 a les 22.45 hores. De dilluns a divendres, dies laborables. Hi ha la possibilitat de triar el menú diari, on poden escollir entre 5 entrants i 10 plats principals i primera beguda a escollir amb acompanyament d’arròs, postres o cafè. A més, el Shang-Haï disposa d’una carta extensa per viure un àpat inoblidable.