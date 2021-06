El restaurant Miralles, situat a l'N-260 –la carretera que va cap a Llançà– aposta aquest estiu per una programació cultural, des de juliol i fins el setembre. La privilegiada situació de l'establiment, enmig de la natura i situat sota una pineda, permet gaudir d'una bona vetllada i una experiència única amb concerts, teatre, dansa i art.

Inauguren l'estiu amb la programació del Covertton quintet que actuarà en la revetlla de Sant Joan, a partir de les deu de la nit. La formació de jazz actuarà cada dimarts, des del 6 de juliol i fins al 31 de juliol. L'oferta cultural continua el 2 de juliol amb Gitana Shakesperiana, una comèdia sobre la vida, obra i anècdotes de l'escriptor en clau d'humor. Pel 9 de juliol està previst un concert del grup de versions Dtumbaga cola de Sabadell; 'Per un sí o per un no' és l'espectacle previst pel 17 de juliol amb les actrius Mari Pau Pigem i Isabel Bress. El duet Marta i Adrià seran els següents en actuar la nit del 23 de juliol. La cantant mercè Martínez acompanyada pel pianista Andreu Gallén proposen 'Cantar al desamor' el 31 de juliol.

El mes d'agost la programació arrenca amb una proposta de dansa ' Bollywood'. El dia 5 serà quan Nataranja Dance deleitarà el públic amb la seva proposta artística arribada des de la índia.El 14 d'agost arriba 'Burlesque' dels productors de 'La Cuchara es bella' de Barcelona, un nou concepte d'espectacle barreja de Burlesque i Cabaret. La música s'apoderarà del local, el proper 21 d'agost amb 'Alenar...instruments que respiren' de la mà de Sara Parés i Perepau Ximenis. Les darreres propostes arriben el mes de setembre. Es tracta de l'espectacle de micro-teatre, que inclou dues peces: 'Eros i Tánatos' i 'Els suïcides' interpretades per Susanna Bosch i Txema Alabert.

La programació cultural ve acompanyada de la proposta de l'artista Paula Barrós Déu que inaugura a l'establiment la seva exposició de pintura 'Soc fent i fent sóc', del 26 de juny al 18 de setembre. A més tots els dimarts, l'artista oferià la possibilitat de retratar els clients del restaurant, cada dimarts.

Enguany el restaurant ha potenciat la programació cultural d'estiu amb la intenció de seguir oferint espectacles al llarg de tot l'any.

Ja fa quatre anys que el restaurant Miralles ha apostat per obrir tot l'any. Durant la temporada d'estiu, que va des del mes de juny fins al setembre, està obert cada dia de la setmana excepte el dilluns. El restaurant Miralles de Llançà serveix esmorzars, dinars i sopars amb possibilitat de triar carta o menú que té un preu de 18 euros al migdia. Aposta pels productes de quilòmetre zero, oferint una cuina tradicional catalana amb plats únics de l'Alt Empordà. Tot el menjar és casolà i les principals especialitats són l'arròs a la cassola, els cargols a la gormanda i la carn a la brasa.