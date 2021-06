L’origen de Kaos Pizza&Go comença amb dos joves que decideixen independitzar-se i, després de la recerca de pisos amb preus estratosfèrics, s’enamoren d’un local al mig de Figueres. Decideixen muntar un local gastronòmic dedicat a la pizza que bategen com Kaos Pizza&Go, on en Carlos elabora una carta amb diferents pizzes d’autor i sovint pizzes de temporada.

«Hem volgut crear un espai reduït, petit i factible», expliquen. Tant és així que han aconseguit, en col·laboració amb altres establiments del carrer Sant Domenèc, donar un ventall d’opcions: vins, cerveses i pizzes. Així, l’opció d’aquesta pizzeria és la del Take Away per poder gaudir de la pizza a les taules dels locals del costat, servei a domicili o emportar-se-la a casa.

Visió revolucionària

En temps de pandèmia han creat, doncs, pizzes precuinades, que són les que es poden acabar de cuinar a casa, ideals per treballadors quan acaben jornades laborals, o sopars que s’allarguen. Quelcom destacable és que confeccionen la seva carta amb productes de proximitat i qualitat. «Són temps difícils per tothom, però la cuina s’ha de veure amb visió revolucionària», comenten. Així, sovint creen sinergies entre petits emprenedors empordanesos. Aquest és el cas de l’última pizza que han fet de temporada amb carn de la carnisseria Carn Rosa de Cabanes cuinada pel restaurant Sant Quirze de Colera amb la cervesa figuerenca Limbik.

L’horari del servei de nits de Kaos Pizza&Go és de dimarts a diumenge de les 18.30 a 23.00 hores, entre setmana, i fins a mitjanit els caps de setmana. Els clients poden fer comandes via trucada al 972 469 910 o via WhatsApp al 632 347 352. També poden seguir-los a través del seu Instagram @kaos.pizza.