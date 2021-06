La mOd Tast & Jazz Restaurant és un dels establiments de referència de l’hostaleria de l’Escala. Obert tot l’any, l’establiment dirigit per Marcos Closa està situat a toca el passeig de Mar, en un espai acollidor i amb terrassa pròpia, a recés de la tramuntana.

El local és molt atractiu i ha renovat la seva carta i part de la decoració per a oferir nous al·licients als seus clients, majoritàriament gent del país i francesos. La cap de cuina Asmar Serbouti presenta una nova oferta de plats italians molt variada, que s’afegeix a la resta de propostes consolidades de La mOd, entre les quals no hi falten els musclos i les ostres d’origen francès, les croquetes, les tapes, les amanides i les braves. De la cuina italiana destaquen els tagliatelli, espagueti i l’amanida de Burrata.

L’interior de La mOd té un marcat accent musical. Marcos Closa ha incorporat a la seva decoració un tocadiscs dels anys vint del segle passat que permet escoltar, amb un so ambiental relaxat, l’àmplia col·lecció de dos-cents vinils de 78 rpm que el seu pare, Marcos Closa Tallada, va adquirir a París el 1956 i que contenen la millor representació del jazz, blues i soul de l’època.

A La mOd la bona música sempre ha estat un referent. Aviat també convocarà nous concursos d’elaboració de truites, un esdeveniment que va ser tenir molt d’èxit en edicions anteriors. També vol organitzar un concurs de gossos amb premis en metàl·lic que aniran destinats a l’associació l’Anxova Peluda de l’Escala. Els animals de companyia sempre han estat mol benvinguts al local escalenc.