En un entorn molt agradable, al costat del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, en un perfecte emplaçament per poder gaudir en diferents ambients durant el dia i, també, la nit, hi ha el restaurant Mas Gusó, de Sant Pere Pescador.

En el renovat restaurant, ofereixen una variada cuina catalana amb productes de proximitat, que uneix saviesa amb la tradició i la modernitat. El xef de l’establiment proposa una experiència gastronòmica lligada al producte local de terra i mar: a la carta, hi ha gustoses carns a la brasa, peix fresc de la llotja, arrossos suculents, així com selectes postres casolanes. També, disposen de plats per a la mainada perquè gaudeixin d’una fenomenal estada . Tot plegat resulta deliciós!

El restaurant ofereix cuina mediterrània, honesta i de creació, que des de l’any 1990 elabora plats amb producte local i de proximitat. Fruit de molta dedicació, esforç i il·lusió, han aconseguit que Mas Gusó sigui, actualment, un dels restaurants de referència a l’Empordà.

L’activitat de la família Gusó, tradicionalment, va estar vinculada a l’agricultura: es venia fruita al detall, directament del camp al consumidor. Tot i l’evolució que ha viscut Mas Gusó, al Market, s’hi poden seguir trobant els millors productes de la comarca.

Anant a tastar la cuina de Mas Gusó, també es pot descobrir la Vinoteca, un espai on es podrà gaudir d’una imponent col·lecció de vins i licors nacionals i d’arreu.