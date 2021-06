El restaurant Escala Park està situat a primera línia de mar, concretament a la platja de Riells. Obert de les dotze del migdia a les onze de la nit –és obert cada dia de la setmana–, l’establiment gaudeix d’una antiguitat de més de 40 anys, inaugurat el 1975. Fa catorze anys, l’Escala Park va estrenar nova direcció.

Proposen gaudir d’unes vistes magnífiques des de la seva terrassa a la badia de Roses i gaudir de la seva cuina de mercat on podran trobar des d’una graellada de peix, fins a una caldereta de llamàntol o un peix al forn, sense oblidar les seves tapes i les postres de la casa.

A més, quan no es pot gaudir de la terrassa, proposen menjar a la sala que tenen a l’interior tota renovada i molt acollidora amb un servei professional, tal i com es mereixen els seus clients, que són la peça més important per continuar endavant.