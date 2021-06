El restaurant El Caiman, situat a la plaça Catalunya de Roses, és un establiment de referència per a tota la gent de la vila i de tot l’Empordà. Els clients habituals valoren molt positivament la gran diversitat de propostes i el tracte dels professionals que hi treballen, que sempre es mostren propers i disposats a donar els millors consells per gaudir d’un bon àpat.

Amb una localització excepcional i amb unes vistes espectaculars sobre la badia de Roses, El Caiman esdevé la millor opció a l’hora de gaudir amb la família, els amics o la parella. La proposta gastronòmica d’aquest cèntric local es basa en un producte de primeríssima qualitat i de proximitat. Això ha quedat demostrat aquest febrer amb la distinció Segell Gastronomia d’Origen que els hi ha atorgat l’Associació d’Empresaris Roses-Cap de Creus.

El Caiman elabora plats basats en cuina de mercat. Ofereix plats de peix i marisc, un producte que s’adquireix cada dia a la llotja de Roses. En aquesta línia cal destacar la tonyina, els calamars a la planxa o la gamba de Roses. A més, el local disposa d’una extensa carta de referències vitivinícoles per tal de maridar cada una de les propostes amb els millors vins de l’Empordà o d’altres denominacions d’origen.

A part dels serveis de migdies i vespres, El Caiman també és un bon lloc per gaudir d’un bon esmorzar o bé per prendre un aperitiu. Durant la temporada d’estiu, època de gran afluència del local, El Caiman obre cada dia. L’horari d’obertura és d’onze del matí fins a les dotze de la nit.