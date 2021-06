Les vieires són conegudes per la seva curculla, que és el símbol dels peregrins que fan el Camí de Sant Jaume. La closca pot arribar a fer un pam d’amplada i en el seu interior hi ha dues peces comestibles molt apreciades, la carn blanca i el corall vermellós. Les vieires s’obren amb un ganivet, es treu la carn i se li treu una cinta negrosa que tenen al voltant; després, es renten (si és possible en aigua de mar), netejant també una de les valves. Es piquen molt menuts els alls, la ceba i el julivert; es barreja amb les vieires –també picades– i s’assaonen. Les petxines s’omplen amb aquesta barreja, es ruixen amb un rajolí d’oli i unes gotes de vinagre; s’empolsinen amb una mica de pa ratllat i es fiquen al forn a temperatura baixa durant 20 minuts o fins que estiguin una mica torrades. Se serveixen immediatament.