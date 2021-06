La DO Empordà ha tornat a mostrar la qualitat dels seus productes. Aquesta vegada ho ha fet al XXVI Concurs de Vins, Escumosos i Vermuts de Catalunya - Girovi '21, que es va celebrar dissabte passat a l'Hotel Carlemany de Girona, en el qual s'ha emportat la majoria de guardons en totes les categories.

Tastadors experts, enòlegs, sommeliers, el.laboradors de vi i vins escumosos, comerciants, restauradors i consumidors, format part del jurat que tasta a cegues les mostres participants al concurs i determinen els vins i vins escumosos guardonats en cada una de les categories. Hi participen mostres de totes les DO catalanes.

Els vins de la DO Empordà han obtingut 52 medalles de les més de 120 que otorgades: 16 en la categoria Gran Or; 19 en la d'Or; i 17 en la de Plata. Per una altra part, de les gairebé 60 Fulles de Girona entregades, més de 50 han sigut per la DO Empordà.

Medalles Gran Or

Vi Blanc Fusta

Flor d'Albera (2018), del Celler Martí Fabra

Vi Blanc Jove

Floresta blanc (2020), del celler Pere Guardiola SL

Vi Rosat

Puntils rosat (2020), del celler Agrícola de Garriguella i Rabós SCCL / Celler Gerisena

Camí d'en poca sang (2020), del celler Hugas de Batlle SA

Vi Negre Jove

Puntils negre (2020), del celler Agrícola de Garriguella i Rabós SCCL / Celler Gerisena

Babalà - vi negre eixerit (2020), del celler Cooperatiu d'Espolla

Mar de lluna (2020), del celler Marià Pagès

Vi Negre Màx. 6 mesos Criança

Negre de Gerisena (2019), del celler Agrícola de Garriguella i Rabós SCCL / Celler Gerisena

Vi Negre Criança

Emporion (2018), del celler Mas Llunes

Selecció de Gerisena (2016), del celler Agrícola de Garriguella i Rabós SCCL / Celler Gerisena

Camí de Cormes (2018), del celler Roig Parals

Vi Negre Reserva

5 Finques (2017), del celler Peralada

Finca Espolla (2017), del celler Peralada

Vins Dolços

L'Eròtic (2019), del celler Roig Parals

Garnatxa d'Empordà Solera, del celler Mas Llunes

Moscat d'Empordà, del celler Agrícola de Garriguella i Rabós SCCL / Celler Gerisena

Altres vins que han obtingut bona qualificació al Girovi '21 han sigut els GM Wines, marca pròpia de GM Food, amb seu a Vilamalla. És el cas dels Cantinela Cava Eco (2020), premiat amb la Medalla Gran Or en la categoria de Vi Escumós Brut, mentre que l’Eternium Chardonnay (2020) va rebre la Medalla d’Or com a Vi Blanc Fusta. Els cinc vins restants: Eternium Selecció Cabernet (2020), Ciutat Vella (2019), Juve Masana Brut (2020), Juve Masana Brut Reserva Especial (2018) i Juve Masana Brut Reserva (2019) han rebut la Medalla de Plata en les categories de Vi Negre Jove, Vi Negre Criança, Vi Escumós Brut i Vi Escumós Brut Reserva, respectivament.