Ara és temps de maduixes i maduixots. Us proposem fer-ne un bon sorbet per acabar d’acompanyar el final d’un bon àpat.

Per començar, hem de rentar les maduixes, retirar el pedicle i les fulles verdes, tallar i posar a la trituradora, afegir el sucre, el suc de llimona, el Cointreau; treballar fins barrejar bé. Retirar i posar a la sorbetera, deixar que es solidifiquin. Si no teniu sorbetera, cal refredar bé la barreja i després afegir dues clares batudes a punt de neu amb dues cullerades de sucre, es barreja amb moviments envoltants i es porta al congelador durant 8 hores o d’un dia per l’altre, cada cert temps es treu i es remou, per trencar els cristalls de gel; això es repeteix fins al moment de servir-lo. Servir en copes, utilitzant la cullera, així tindran forma de boles de gelats, adornar amb menta i si es vol es pot acompanyar de nata muntada.