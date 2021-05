Per començar a preparar aquest plat, en primer lloc es netegen les tiges de les bledes i es couen en aigua bullent amb sal fins que estiguin tendres. Un cop al punt, s’escorren i es passen a una plata de servir deixant-les uns minuts en espera. A part, en un cassó, es fon la mantega a foc moderat i s’afegeix la farina remenant per impregnar, ofegant bé durant dos o tres minuts. S’afegeix després la llet a poc a poc i sense deixar de remoure per evitar així la formació de grumolls. Així cou durant tres minuts, afegint sal al gust, i en cas que la beixamel quedi molt espessa, s’incorpora una mica més de llet fins a aconseguir el punt desitjat. Finalment, s’aboca la salsa sobre les tiges de bleda reservades, s’empolvora amb formatge ratllat i es gratina uns moments al forn per servir-les immediatament. I bon profit!

Ingredients: