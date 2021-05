Nou restaurants de l'Alt Empordà participen enguany en el circuit Conill en Ruta, la nova proposta sorgida des de l'Ajuntament de Vilafant per mantenir la Fira i la Mostra gastronòmica dedicada a aquest producte local. L'esdeveniment es va haver de suspendre l'any passat a causa de la pandèmia i, enguany, el consistori, amb la complicitat dels restauradors i la granja del poble, ha tirat endavant aquesta proposta. "Hem volgut reinventar-nos per donar continuïtat a la Fira amb l'objectiu de seguir sent la capital del conill", segons ha explicat l'alcaldessa Consol Cantenys.

La proposta també compta amb el suport d'Empordà Turisme, la DO Empordà, el celler Empordàlia, la pastisseria Parc Bosc, la Diputació de Girona i el Departament d'Agricultura. El regidor de Promoció Econòmica, Cèsar González, ha destacat que "molts altres restaurants han expressat la voluntat de participar-hi i desitgem que tots puguin recuperar la seva activitat per a poder comptar amb ells en les pròximes edicions". González ha remarcat que la iniciativa "ha estat un èxit fins ara", segons han expressat els establiments que hi prenen part i que són el Bocam de Figueres, la Viña de Gariguella, el Corral de Sant Quirze de Rabós, el Mas Ullastre de Sant Climent Sescebes, la Taula de la Mama Roser de Vilanova de la Muga i els del mateix municipi, Cuina 22, Ca la Marieta, Can Viñas i La Tartana. En aquest darrer és on ha tingut lloc l'acte de presentació d'aquesta campanya gastronòmica que s'allargarà fins al 23 de juny.

A cadascun d'aquests establiments, els clients trobaran tapes i plats elaborats amb conill procedent de la productora local Lourdes Tarradas, qui ha defensat la seva "carn blanca de qualitat, molt energètica i saludable". Terradas, successora de la granja fundada per Antoni Caulas, expresident del gremi de Cunicultors, té en l'actualitat 840 femelles reproductores. En el Conill en Ruta, també hi ha com a petita delicadesa el pastisset de cua de conill, amb carrota, de la pastisseria Parc Bosc.