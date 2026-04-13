Experiència per a actors
Es busquen figurants a Catalunya per a la pel·lícula dels The Beatles: aquests són els perfils i les ciutats per participar en el càsting
La producció de cinema sobre el grup de Liverpool arribarà a Catalunya durant els pròxims mesos
Andrea Valenzuela García
Catalunya és una de les localitzacions on la producció de Sam Mendes es traslladarà aquesta primavera per gravar la pel·lícula sobre la vida dels The Beatles. Per fer-ho, busquen figurants mitjançant un càsting massiu organitzat per als mesos de maig i juny a Barcelona.
Gran esdeveniment cinematogràfic
Es tracta d'una tetralogia: quatre pel·lícules biogràfiques, cadascuna centrada en un dels membres de la banda de Liverpool. Funcionarà de manera individual i, en conjunt, oferirà una perspectiva més completa sobre els orígens, la formació i els moments de fama del grup.
El macroprojecte el produeix Sony Pictures i la seva estrena està prevista per a l'abril de 2028, amb l'aspiració de convertir-se en un dels grans esdeveniments cinematogràfics de la dècada.
Rodatge a Barcelona
Des de fa unes setmanes se sap que, durant aquesta primavera, la ciutat de Barcelona es convertirà en el plató d'algunes escenes de les pel·lícules.
Tanmateix, es desconeixia si s'hi recrearia el concert dels Beatles a la plaça Monumental de Barcelona l'any 1965 o si s'havia triat la ciutat per simular als seus carrers zones del Regne Unit.
A partir de l'anunci del càsting de figurants de l'agència Penélope, s'ha confirmat que es recrearà l'ambient d'almenys un dels dos únics concerts que la banda va fer a Espanya —l'altre va ser a Madrid— i el que va tancar la seva gira europea, en un moment emblemàtic del grup.
Perfils per participar en el càsting
L'empresa responsable de trobar els figurants ha publicat a les seves xarxes socials que busca un tipus de perfil molt ampli, en què moltes persones poden encaixar, tot i que cal una estètica molt concreta.
Es tracta d'una feina remunerada per a alguns dies solts entre maig i juny. Per accedir a aquesta experiència actoral, només cal registrar-se a la pàgina web oficial i enviar un missatge per sol·licitar entrar al càsting.
Necessiten homes i dones de 18 a 60 anys de qualsevol nacionalitat que compleixin un requisit principal: no tenir cap tatuatge visible. Com que està ambientada en la dècada dels 60, cal un perfil que pugui encaixar amb l'estil de l'època.
La persona ideal seria algú sense un tall de cabell excessivament modern, amb un estil gairebé neutre i que no estigui tatuat.
Figurants a Salou
Barcelona no és l'única ciutat de Catalunya on es gravarà la pel·lícula dels Beatles: Salou és l'altra localitat escollida.
Per a aquest municipi busquen el mateix tipus de perfil: que pugui fer-se passar per una persona dels anys 60. Tanmateix, en aquest cas pretenen trobar dones d'entre 18 i 35 anys, també de qualsevol nacionalitat i sense tatuatges visibles, perquè apareguin en bikini o banyador.
El rodatge està previst per al 8 de juny i, a la gravació, hi predominaran les escenes estiuenques.
