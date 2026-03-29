Cinema

Les 5 millors pel·lícules per veure amb família aquesta Setmana Santa 2026

Més enllà dels clàssics, la Setmana Santa convida a gaudir de pel·lícules que uneixen grans i petits

Cinc pel·lícules per veure en família aquesta Setmana Santa.

Cinc pel·lícules per veure en família aquesta Setmana Santa.

Joan Soler

La Setmana Santa és sinònim de tradició, temps en família i estones compartides davant la pantalla. Més enllà dels clàssics més intensos, també hi ha moltes pel·lícules que permeten apropar els més petits als grans relats històrics i espirituals d’una manera amena, visual i emocionant. Des de l’animació fins a aventures plenes de valors, aquestes són cinc opcions perfectes per gaudir plegats aquests dies festius.

El príncep d’Egipte

El príncep d’Egipte

El príncep d’Egipte (1998) dirigida per Brenda Chapman, Steve Hickner i Simon Wells de DreamWorks Animation. Una de les millors pel·lícules d’animació de temàtica bíblica. Explica la història de Moisès amb espectacularitat visual i una banda sonora memorable. Ideal per introduir els infants en aquest relat clàssic.

On veure-la: Movistar Plus+ i SkyShowtime.

Hop

Hop

Hop (2011) dirigida per Tim Hill i produïda per Universal Pictures i Illumination Entertainment. És una comèdia familiar que barreja acció real i animació. Explica la història del fill del conillet de Pasqua, que no vol seguir la tradició familiar. Divertida i molt adequada per als més petits.

On veure-la: Netflix i Amazon Prime Video.

La història més gran mai explicada

La història més gran mai explicada

La història més gran mai explicada (1965) dirigida per George Stevens de United Artists. Una versió més accessible i pausada de la vida de Jesús, amb un to menys dur que altres adaptacions. Pot ser una bona opció per a nens una mica més grans.

On veure-la: Lloguer a plataformes digitals.

Risen

Risen

Risen (2016) dirigida per Kevin Reynolds i produïda per Columbia Pictures i Sony Pictures. Una mirada diferent sobre la resurrecció de Jesús, explicada des del punt de vista d’un soldat romà. Té to d’aventura i misteri, fet que la fa més atractiva per a públic juvenil.

On veure-la: Netflix.

Noah

Noah

Noah (2014) dirigida per Darren Aronofsky de Paramount Pictures i Regency Enterprises. Una adaptació espectacular de la història de Noè, amb efectes visuals i un enfocament aventurer que pot captivar adolescents.

On veure-la: Amazon Prime Video i altres plataformes de lloguer.

Amb aquestes propostes, la Setmana Santa en família pot convertir-se en una oportunitat per compartir històries, valors i moments de cinema per a totes les edats.

