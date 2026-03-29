Cinema
Les 5 millors pel·lícules per veure amb família aquesta Setmana Santa 2026
Més enllà dels clàssics, la Setmana Santa convida a gaudir de pel·lícules que uneixen grans i petits
La Setmana Santa és sinònim de tradició, temps en família i estones compartides davant la pantalla. Més enllà dels clàssics més intensos, també hi ha moltes pel·lícules que permeten apropar els més petits als grans relats històrics i espirituals d’una manera amena, visual i emocionant. Des de l’animació fins a aventures plenes de valors, aquestes són cinc opcions perfectes per gaudir plegats aquests dies festius.
El príncep d’Egipte (1998) dirigida per Brenda Chapman, Steve Hickner i Simon Wells de DreamWorks Animation. Una de les millors pel·lícules d’animació de temàtica bíblica. Explica la història de Moisès amb espectacularitat visual i una banda sonora memorable. Ideal per introduir els infants en aquest relat clàssic.
On veure-la: Movistar Plus+ i SkyShowtime.
Hop (2011) dirigida per Tim Hill i produïda per Universal Pictures i Illumination Entertainment. És una comèdia familiar que barreja acció real i animació. Explica la història del fill del conillet de Pasqua, que no vol seguir la tradició familiar. Divertida i molt adequada per als més petits.
On veure-la: Netflix i Amazon Prime Video.
La història més gran mai explicada (1965) dirigida per George Stevens de United Artists. Una versió més accessible i pausada de la vida de Jesús, amb un to menys dur que altres adaptacions. Pot ser una bona opció per a nens una mica més grans.
On veure-la: Lloguer a plataformes digitals.
Risen (2016) dirigida per Kevin Reynolds i produïda per Columbia Pictures i Sony Pictures. Una mirada diferent sobre la resurrecció de Jesús, explicada des del punt de vista d’un soldat romà. Té to d’aventura i misteri, fet que la fa més atractiva per a públic juvenil.
On veure-la: Netflix.
Noah (2014) dirigida per Darren Aronofsky de Paramount Pictures i Regency Enterprises. Una adaptació espectacular de la història de Noè, amb efectes visuals i un enfocament aventurer que pot captivar adolescents.
On veure-la: Amazon Prime Video i altres plataformes de lloguer.
Amb aquestes propostes, la Setmana Santa en família pot convertir-se en una oportunitat per compartir històries, valors i moments de cinema per a totes les edats.
- Li patina la roda d'una bici, es trenca una dent i el canell i el multen per 'conduir sense la diligència necessària': 'Em vaig sentir molt indefens
- L'arribada d'una massa d'aire polar a partir de diumenge presagia una Setmana Santa freda i amb possibles pluges disperses
- Què és un trastorn límit de la personalitat com el que pateix Noelia des de ben jove?
- El testimoni d'una jove diagnosticada de fibromiàlgia als 19 anys: 'No vull que em vegin dèbil
- Fuga de cambrers de la Costa Brava: 'Marxo cada hivern a treballar a Àustria per tenir un sou i unes jornades dignes
- Els jubilats que van fer la mili poden augmentar la seva pensió
- Ian, el menor de tres anys que lluita contra una de les mutacions genètiques més rares del món: 'Una entre un milió
- Multes de 200 euros per tenir un accident, col·locar la balisa V16, però no portar la V19