12 anys després
El Torrente de Santiago Segura torna 12 anys després amb 150.000 entrades venudes abans de l’estrena
L’estrena de la nova pel·lícula de Santiago Segura arriba amb una estratègia de promoció inusual, argumentant una "deferència als seus fans" i sense mostrar la pel·lícula a la premsa
Edu Gil
Han passat gairebé 12 anys des de l’estrena de l’última pel·lícula de Torrente, Torrente 5: Operació Eurovegas (2014). En aquella entrega, Santiago Segura, artífex de la coneguda saga, va imaginar un futur en què Catalunya era independent, Leo Messi fitxava pel Real Madrid i Espanya estava en la ruïna i tenia el casino-hotel Eurovegas com a principal motor econòmic.
Amb el pas del temps s’ha pogut comprovar que aquelles prediccions no es van complir. De fet, el projecte Eurovegas es va dissoldre mesos abans de l’estrena de la pel·lícula. Els temps han canviat, tot i que la saga continua despertant cert furor entre els més joves, molts dels quals l’han descoberta en els últims anys en plataformes d’streaming com Netflix, que ha tornat a recuperar totes les pel·lícules coincidint amb l’estrena de la nova.
En aquesta ocasió, el personatge creat per Segura fa un pas més en el seu particular univers i s’endinsa de ple en la política amb Torrente Presidente, que arriba sota l’eslògan: “13 de març, eleccions”.
L’estrena arriba envoltada d’expectació, especialment després que l’agost del 2025 es filtressin imatges del rodatge en què es podia veure el mític personatge en un balcó, envoltat de simpatitzants i amb un cartell polític que deia “Nox”, molt similar al del partit Vox. El vídeo va generar una forta polèmica tant entre membres del partit com entre usuaris de xarxes socials, i no van trigar a arribar les crítiques.
Ni imatges ni tràilers
Potser per aquest motiu hi ha tant de secretisme al voltant de l’estrena. No s’han difós imatges ni tràilers que mostrin la nova pel·lícula i ni tan sols la premsa l’ha pogut veure encara. Una estratègia de promoció poc habitual en una època en què els avenços i els clips solen marcar el ritme de la campanya publicitària.
Tanmateix, el personatge i la saga són tan coneguts —les cinc entregues anteriors han recaptat més de 80 milions d’euros als cinemes— que potser no necessiten gaire presentació. De fet, el fet de no mostrar pràcticament res podria estar alimentant encara més l’expectació entre els seguidors.
Segons confirma la distribuïdora, en la prevenda ja s’haurien venut més de 150.000 entrades per a aquest cap de setmana. Caldrà esperar les dades oficials de dilluns per comprovar si es confirmen les previsions d’èxit d’aquesta nova entrega.
La nova entrega de la saga protagonitzada pel caspós policia i de la qual el director i actor no ha revelat ni un detall en una estratègia inèdita en el cinema espanyol, que argumenta com una "deferència als seus fans".
Les entrades per veure als cinemes la sisena entrega, dotze anys després de l’anterior, es van posar a la venda de manera anticipada el 13 de febrer, en una altra estratègia poc freqüent a Espanya. La pel·lícula estarà disponible en unes dues-centes sales.
De fet, la distribuïdora de la pel·lícula, Sony, ha enviat un comunicat amb l’assumpte: "Demà eleccions. Més de 150.000 espanyols ja han votat". "Avui 12 de març, jornada de reflexió, tan sols volem compartir amb vosaltres la informació que ens facilita el centre de control de dades de la campanya electoral sobre el vot anticipat: més de 150.000 persones ja han exercit el seu dret a vot de manera anticipada. Un cop transcorreguda la jornada electoral aquest 13 de març, anirem actualitzant les dades de participació".
Cançó de Taburete
El mateix Santiago Segura ha anat deixant comentaris a la xarxa social X sobre l’estrena i el secretisme que envolta la pel·lícula. "Després ja traurem tràiler i pòster, també farem passis per a la premsa especialitzada, la première amb catifa vermella per a famosets o el que calgui. Però aquest primer cap de setmana, el del 13 de març, és per als fans de la saga", escrivia a la xarxa social X, en la qual afirmava: "Veuran la pel·lícula sense que ningú els l’expliqui prèviament, sense que els esbudellin cada cameo i els avancin cada acudit".
La "deferència" a tots els seus seguidors durant anys ha estat l’argument de Santiago Segura per no fer promoció, ni entrevistes sobre el film, que tampoc no ha mostrat a la premsa i a la crítica prèviament. Tan sols se sap que la cançó original de la pel·lícula és una feina del grup Taburete.
No obstant això, a les seves xarxes socials i aparicions ha anat recordant algunes claus ja tradicionals de Torrente. "Si ofèn veure a les pel·lícules retratat el masclisme, el racisme, la violència gratuïta, l’escatologia, la drogaddicció... gent bona i sensible del món, aquesta pel·lícula no és per a 'vosotros, vosotras, vosotres'. Jo, aquesta pel·lícula no la veuria, només l’he feta", afirmava en un vídeo publicat el passat 1 de març a X.
L’anunci oficial de la pel·lícula només explica que és una sàtira sobre els estereotips socials i polítics d’Espanya. "En aquest país és molt difícil fer política-ficció o sàtira social, perquè la realitat et supera", explicava en una altra conversa amb EFE. "Ja a Torrente 5 (2014) em frustrava perquè no se’m podia acudir res més boig que el diari al matí. Jo m’aixecava al matí i llegia el diari i deia, 'No pot ser'", afegia.
Santiago Segura (Madrid, 1965) va debutar com a director amb Torrente, el braç ximple de la llei (1998), amb què va obtenir el Goya a millor director novell el 1999. La pel·lícula es va convertir en un fenomen i va donar el tret de sortida a una franquícia supertaquillera.
A més, ha liderat la taquilla amb la seva altra saga familiar, Padre no hay más que uno, de la qual també ha estrenat cinc pel·lícules.
Dades d’espectadors i recaptació de Torrente
Segons les estadístiques de l’Institut de Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (ICAA), dependent del Ministeri de Cultura, les cinc pel·lícules de la saga van recaptar més de 80 milions d’euros i van ser vistes per més de 16 milions d’espectadors, informa Efe. Aquestes són les xifres per a cadascuna d’elles:
- Torrente, el braç ximple de la llei (1998). Recaptació: 10.902.631,95 euros. Espectadors: 3.010.736
- Torrente 2: Missió a Marbella (2001). Recaptació: 22.142.173,13 euros. Espectadors: 5.321.969
- Torrente 3: El protector (2005). Recaptació: 18.168.924,78 euros. Espectadors: 3.575.759
- Torrente 4 (2011). Recaptació: 19.356.588,23 euros. Espectadors: 2.632.922
- Torrente 5: Operació Eurovegas (2014). Recaptació: 10.634.693,53 euros. Espectadors: 1.811.276.
