Cinema, sèries i propostes audiovisuals
'Torrente' irromp als cinemes amb una estrena carregada d'hermetisme
3Cat ofereix la tercera temporada de Jo mai mai i Prime Video, Day One, ambientat a Barcelona durant el MWC
La icònica i particular franquícia de Santiago Segura, Torrente, torna aquest divendres als cinemes després de 12 anys. La saga, que és una de les més taquilleres de la història del cinema espanyol, irromp amb una sisena entrega envoltada d'hermetisme. Torrente presidente aterrarà a les sales sense que se n'hagi fet públic l'argument del film ni, pràcticament, imatges de la producció. També arriba El testamento de Ann Lee, sobre una de les societats utòpiques dels EUA, dirigida per Mona Fastvold i amb Amanda Seyfried. En plataformes, 3Cat estrenarà la tercera temporada de la sèrie juvenil Jo mai mai. Per la seva banda, Prime Video oferirà Day One, un thriller psicològic ambientat a Barcelona durant el Mobile World Congress.
Torrente presidente
Santiago Segura estrena Torrente presidente, seqüela de Torrente 5: Operación Eurovegas. La sisena aventura del particular expolicia arriba als cinemes envoltada d'un hermetisme total. El film s'anuncia amb el lema "Torna la vergonya del cinema espanyol". La pel·lícula no té ni tràiler ni pòster per preservar les sorpreses fins que els fans de la saga la puguin veure a la sala.
El testamento de Ann Lee
Preestrenada al Festival de Venècia 2025, arriba El testamento de Ann Lee, dirigida per Mona Fastvold. Inspirada en fets reals, se centra en la líder religiosa Ann Lee, fundadora del moviment Shaker a finals de la dècada de 1770, que va construir una de les societats utòpiques més grans de la història dels Estats Units. Els seus seguidors la consideraven el Jesucrist femení i resaven cantant i ballant. El film és protagonitzat per Amanda Seyfried, i també hi apareixen Thomasin McKenzie i Lewis Pullman.
Águilas del Cairo
Águilas del Cairo, dirigida per Tarik Saleh i protagonitzada per Fares Fares, és la història de George Fahmy, l'actor més estimat d'Egipte, que es veu pressionat per protagonitzar una pel·lícula encarregada per les més altes autoritats del país. Tot i acceptar a contracor, aquest paper li obre la porta a entrar al cercle de les persones més poderoses d'Egipte. Com una arna atreta per la llum, acaba iniciant una relació amb la misteriosa esposa del general que supervisa el projecte.
La hija pequeña
La hija pequeña és un drama de Hafsia Herzi, basat en una novel·la de Fatima Daas. La Fátima, de 17 anys, és la més petita de tres germanes. Viu als suburbis de París en una família francoalgeriana afectuosa. És bona estudiant i entra a la Universitat de París. Quan comença la seva vida adulta, es va emancipant de la seva família i de les seves tradicions. Té cites, fa nous amics i descobreix un món completament nou. Al mateix temps, ha d'afrontar un dilema dolorós: com ser fidel a ella mateixa quan sembla impossible conciliar les diferents parts de la seva identitat.
No te queda otra
No te queda otra és una comèdia romàntica de Jean-Pierre Améris. L'Antoine, un cantant d'uns setanta anys, planeja suïcidar-se. Però durant un viatge en tren cap a Ginebra coneix la Victoire, una admiradora excèntrica. Aquesta trobada inesperada trastoca els seus plans i entre tots dos neix un vincle especial mentre viuen diverses aventures durant el viatge. El repartiment compta amb Valérie Lemercier i Gérard Darmon.
La gran festa del bosc
En animació infantil i en català arriba La gran festa del bosc. És una adaptació del llibre de Julia Donaldson, dirigida per Samantha Cutler i Jeroen Jaspaert. El migmetratge és un programa format per cinc històries protagonitzades per animals del bosc. A través de les seves aventures, el film mostra valors com la generositat, l'amistat i el companyerisme, i ensenya la importància d'ajudar els altres i viure en harmonia amb la natura.
Las locas del obelisco
Las locas del obelisco, de Pablo Moreno, és un drama sobre la prostitució ambientat al segle XIX. Una jove de l'alta societat crea un refugi religiós per ajudar prostitutes a recuperar la seva dignitat, però el projecte s'enfronta a obstacles i oposició social. El repartiment compta amb Paula Iglesias, Jasmina G. Pizarro i Assumpta Serna.
El arquitecto
El arquitecto, dirigit per Stéphane Demoustier i basat en una novel·la de Laurence Cossé, parla d'un arquitecte desconegut que guanya inesperadament el concurs per construir el Gran Arc de La Défense, a París, i ha d'afrontar la pressió política i els reptes d'un projecte monumental. El repartiment compta amb Claes Bang, Sidse Babett Knudsen i Xavier Dolan.
Plataformes (de l'11 al 17 de març)
Movistar Plus+ incorpora Empatía
L'11 de març, Movistar Plus+ estrena la sèrie canadenca Empatía, escrita i protagonitzada per l'actriu Florence Longpré. En deu episodis, explica la història de la Suzanne, una antiga criminòloga reconvertida en psiquiatra, que torna a treballar a l'Hospital Mont-Royal. Allà haurà de tractar pacients de llarga durada, amb històries que es barregen amb el seu propi dol. La Suzanne descobrirà com l'escolta i l'acompanyament poden ser alhora sanadors i devastadors. Florence Longpré va guanyar el premi a la millor interpretació a Serializados 2025. El 17 de març, Movistar Plus+ també estrena Los que sobrevivieron, un drama sobre els supervivents dels atacs a la sala Bataclan.
La sèrie turca Mira: Life after divorce, a HBO Max
La plataforma HBO Max estrena el 13 de març la nova sèrie turca Mira: Life after divorce. Explica el viatge de reinvenció personal de la Mira davant la realitat amb què es troben tantes dones després d'un divorci o una ruptura sentimental important: la dependència econòmica, les pressions socials i la necessitat de fer xarxa en aquesta "segona oportunitat de la vida".
Prime Video estrena el thriller psicològic Day One
La plataforma Prime Video estrena el 13 de març Day One, un thriller psicològic ambientat a Barcelona durant el Mobile World Congress. La història es planteja fins on podem arribar sense perdre allò que ens fa humans, en un món on la tecnologia avança cada cop més acceleradament. El repartiment el conformen Àlex González, Alba Planas, Jordi Mollà, Asier Etxeandía, Renata Notni i Ivan Massagué. La plataforma també incorpora l'11 de març la sèrie de suspens policíac Scarpetta, basada en les novel·les de Patricia Cornwell i protagonitzada per Nicole Kidman.
Apple TV presenta la minisèrie Twisted Yoga: desenmascarando al gurú
La plataforma Apple TV estrena la sèrie de tres episodis Twisted Yoga: desenmascarando al gurú, produïda pels cineastes guanyadors de l'Oscar i de l'Emmy de Lightbox Entertainment. Aquest documental segueix un grup de joves estudiants de ioga de tot el món que se senten atrets per una antiga pràctica, però que acaben sota la influència del guru romanès Gregorian Bivolaru.
D'altra banda, la plataforma d'Apple ofereix aquest dimecres l'últim episodi de la segona temporada de Las gotas de Dios. En aquest final de temporada, l'Issei i la Camille busquen com començar de nou després d'una amarga discussió i una tragèdia familiar.
Esa noche, a Netflix
El 13 de març tindrà lloc l'estrena mundial de la sèrie Esa noche, protagonitzada per les actrius espanyoles Clara Galle, Claudia Salas i Paula Usero. Explica la història d'unes vacances familiars a la República Dominicana, aparentment idíl·liques, fins que l'Elena atropella un home amb el seu cotxe. Espantada, truca a les seves germanes, Paula i Cris, buscant ajuda. Hauran de decidir com abordar la situació, davant del risc que la petita de les germanes pugui acabar a la presó.
La vida secreta de las esposas mormonas torna a Disney+
Disney+ estrena el 12 de març la quarta temporada de la sèrie La vida secreta de las esposas mormonas. La producció explica l'escandalós món d'un grup de mares mormones influenciadores després de veure's atrapades enmig d'un escàndol sexual que omple titulars arreu del món. S'obrirà l'interrogant sobre la capacitat de #MomTok per sobreviure i continuar fent diners amb el seu manual, o bé sobre la seva caiguda en desgràcia.
Noves temporades de Crims i Jo mai mai, a TV3 i 3Cat
El 16 de març s'estrena a TV3 i a la plataforma 3Cat una nova temporada de Crims, de Carles Porta, amb set nous capítols del format d'èxit de crims i enganys. L'any passat va liderar l'audiència televisiva, amb 2,2 milions d'espectadors acumulats i més de 8,1 milions de reproduccions a 3Cat. El 17 de març, la plataforma també estrenarà la tercera temporada de la sèrie juvenil Jo mai mai, amb trames que posen el focus en la por.
Antoni Ros-Marbà a CaixaForum+
CaixaForum+ estrena dilluns 16 de març Benjamin a Portbou i Eclosió. La plataforma es fixa així en la primera òpera del mestre Antoni Ros-Marbà, acompanyada d'un documental que mostra el seu procés de creació i posada en escena. A 88 anys, Antoni Ros-Marbà, un dels músics catalans més complets i prolífics, torna al Liceu amb l'encàrrec de compondre la seva primera òpera, una assignatura pendent en la seva carrera. L'obra, centrada en els últims dies del filòsof Walter Benjamin a Portbou, es va estrenar el 19 de juliol al Gran Teatre del Liceu. Per la seva banda, el documental Eclosió mostra escenes del debut operístic de Ros-Marbà i analitza la posada en escena de Benjamin a Portbou. Dirigida per Albert Pons, la pel·lícula retrata el procés de creació d'aquesta òpera a través dels assajos, el treball de muntatge i, finalment, l'estrena.
Prèviament, aquest dijous 12 de març arriba l'estrena de Renoir in love. La directora Camille Ménager proposa redescobrir l'obra de Pierre-Auguste Renoir a partir de les confidències que, el 1915, el pintor va compartir amb el seu fill, el cineasta Jean Renoir, i que aquest va recollir més tard al llibre de memòries Renoir, el meu pare (1958). La pel·lícula, que ficciona alguns moments de la relació entre pare i fill, revela la ferma aposta del pintor per l'amistat i l'amor com a resposta a la revolució industrial, l'expansió de les ciutats i la progressiva destrucció dels vincles humans.
