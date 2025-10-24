Oci
Programació de cinemes del 24 al 30 d'octubre a l'Alt Empordà
Us oferim la programació de cinema de la comarca que inclou els horaris de Figueres, Roses i cineclub Diòptria
🎬 LA PROPOSTA DE LA SETMANA
FRANKENSTEIN ★★★★
País: Estats Units. 2025. Terror. Drama. Monstres. 149 minuts. Guió i direcció: Guillermo del Toro Intèrprets: Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth. Sinopsi: El Dr. Pretorius necessita localitzar el monstre de Frankenstein (que es creu que va morir en un incendi fa quaranta anys) per poder continuar els experiments del Dr. Frankenstein.
Cinemes Figueres. Laborables: A les 17.40 i 20.20 h. Festius: A les 16.00, 19.00 i 22.00 h.
📽️ CINECLUB DIÒPTRIA
LOS TORTUGA ★★★
- País: Espanya. 2024. Drama social.109 minuts. Idioma: Castellà Direcció: Belén Funes Guió: Belén Funes, Marçal Cebrian Intèrprets: Antonia Zegers, Elvira Lara Sinopsi: Anabel té 18 anys i viu amb sa mare, Delia, una taxista xilena emigrada al barri de Collblanc fa vint anys. Estudia primer de comunicació audiovisual a la ciutat de Barcelona. Li va costar molt esforç entrar a la carrera, però ara el seu futur està a punt de canviar. I és que encara que Anabel no ho sàpiga, una carta és a punt d’arribar.
- Cinemes Figueres. Cineclub Diòptria. Dimarts 28 i dijous 30, a les 20.30 h. Dijous 30, amb la presència de la directora, Belén Funes.
🎞️ CINEMA CINC, CINEMA EN CATALÀ A 3 €
PADDIGTON: AVENTURA A LA SELVA ★★★
- País. Regne Unit.2024. Comèdia infantil. 106 minuts. Direcció: Dougal Wilson. Guió: Mark Burton, Jon Foster, James Lamont. Intèrprets: Olivia Colman, Antonio Banderas. Sinopsi.Paddington i la família Brown visiten la tia Lucy al Perú, però un misteri els envia a la selva amazònica i a les muntanyes peruanes.
- Cinemes Figueres. Dissabte i diumenge, a les 16.00 h.
HEROIS DE CENTRAL PARK ★★★
- País. França.2023. Comèdia. Aventures. 89 minuts. Direcció: Jérémie Degruson. Guió: Bob Barlen, Cal Brunker. Intèrprets: Eric Judor, Jean-Pascal Zadi, Ana Girardot. Sinopsi. Un titella de Don Quixot fugitiu amb una imaginació il·limitada, i DJ Doggy Dog, un peluix abandonat que necessita un amic, creuaran els seus camins a Central Park i s'uniran contra vent i marea per a una èpica aventura d'amistat a la ciutat de Nova York.
- Cinemes Roses. Dissabte i diumenge a les 16.05 h.
🎥 PROGRAMACIÓ DE LA SETMANA
CAZA DE BRUJAS ★★★
- País: Estats Units. 2025. Drama. Thriller psicològic. 139 minuts. Direcció: Luca Guadagnino. Guió: Nora Garrett Intèrprets: Julia Roberts, Ayo Edebiri, Andrew Gardfield. Sinopsi: Una professora universitària (Julia Roberts) es troba en una cruïlla personal i professional quan una estudiant estrella (Ayo Edebiri) acusa un dels seus companys de feina (Andrew Garfield) i un fosc secret del seu passat amenaça de sortir a la llum.
- Cinemes Figueres. Laborables: A les 19.30 i 22.00 h. Festius: A les 19.30 i 22.00 h
- Cinemes Roses. Del divendres 24 al dijous 30, a les 20.30 h.
LA CASA DE MUÑECAS DE GABY ★★★
- País: Estats Units. 2025. Comèdia infantil 85 minuts. Direcció: Kirk DeMicco, Faryn Pearl, Ryan Crego. Guió: Kirk DeMicco, Faryn Pearl, Elisa Bell Intèrprets: Laila Lockhart Kraner, Kristen Wiig, Gloria Estefan. Sinopsi: Gabby decideix anar-se’n de viatge amb la seva àvia Gigi cap a la meravellosa ciutat de Cat Francisco. Però quan la casa de nines de Gabby, la seva possessió més preuada, acaba en mans de Vera, una excèntrica dama obsessionada amb els gats, Gabby emprèn una aventura pel món real per tornar a reunir els seus mininos i salvar la casa de nines abans que sigui massa tard.
- Cinemes Figueres. Laborables: A les 17.45 h. Festius: A les 15.40 i 17.10 h.
- Cinemes Roses. Laborables: A les 18.20 h. Dissabte i diumenge, a les 16.05 i 18.20 h.
BLACK PHONE 2 ★★★
- País: Estats Units. 2025. Terror. Thriller. 114 minuts. Direcció: Scott Derrickson. Guió: C. Robert Cargill, Scott Derrickson Intèrprets: Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw. Sinopsi: Seqüela de Black Phone. El Raptor vol venjar-se de Finn des de la tomba i escull com a objectiu Gwen, la seva germana petita. Gwen, una adolescent de 15 anys amb molt de caràcter, comença a rebre trucades d’un telèfon negre en somnis, acompanyades d’inquietants visions d’alguna cosa o algú assetjant tres nois al campament d’hivern d’Alpine Lake. Decidida a resoldre el misteri i a acabar amb el turment del seu germà, Gwen convenç Finn per anar al campament durant una tempesta de neu. Junts, els dos germans s’hauran d’enfrontar a un assassí encara més poderós des de la mort.
- Cinemes Figueres. Atmos. Laborables: A les 17.40, 19.50 i 22.00 h. Festius. A les 15.20, 17.30, 19.45 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Laborables: A les 18.20, 20.30 i 22.35 h. Dissabte 25. A les 16.05, 18.20, 20.30 i 22.35 h. Diumenge 26. A les 16.05, 18.20 i 20.30 h.
CHAINSAW MAN ★★★★
- País: Japó. 2025. Acció. 123 minuts. Direcció: Tatsuya Yoshihara. Guió: Hiroshi Seko. Sinopsi: Denji treballava com a caçador de dimonis per a la yakuza, tractant de saldar el deute que havia heretat dels seus pares, però la yakuza el va trair i el va matar. Abans de perdre el coneixement, Pochita, el gos-dimoni motoserra de Denji, va fer un tracte amb ell i li va salvar la vida. Així es van fusionar, creant l’imparable Chainsaw Man. Ara, enmig d’una brutal guerra entre dimonis, caçadors i enemics secrets, una noia misteriosa anomenada Reze irromp al seu món i Denji s’enfronta a la seva batalla més mortífera, impulsat per l’amor, en un món on la supervivència no coneix regles.
- Cinemes Figueres. Laborables: A les 18.00, 20.00 i 22.00 h. Dimecres 29 d'octubre, VOSE, a les 20.00 h. Festius: A les 16.00, 18.00, 20.00 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Laborables: A les 20.30 i 22.35 h. Dissabte 25. A les 16.05, 20.30 i 22.35 h. Diumenge 26. A les 16.05 i 20.30 h.
LOS DOMINGOS ★★★
- País: Espanya. 2025. Drama. 115 minuts. Guió i direcció: Alauda Ruiz de Azúa Intèrprets: Blanca Soroa, Patricia López Arnaiz, Miguel Garcés. Sinopsi: Ainara, una jove idealista i brillant de 17 anys, ha de decidir quina carrera universitària estudiarà. O, almenys, això espera la família que faci. Tot i això, la jove manifesta que se sent cada vegada més a prop de Déu i que es planteja abraçar la vida de monja de clausura. La notícia agafa per sorpresa tota la família provocant un abisme i una prova de foc per a tothom.
- Cinemes Figueres. Laborables: A les 17.40, 19.50 i 22.00 h. Festius: A les 15.30, 19.50 i 22.00 h.
SPRINGSTEEN: DELIVER ME FROM NOWHERE ★★★
- País: Estats Units. 2025. Música anys 80. 120 minuts. Guió i direcció: Scott Cooper. Sinopsi: La pel·lícula segueix a ‘The Boss’ quan era un jove músic al començament de la fama mundial, tractant de reconciliar les pressions de l’èxit amb els fantasmes del seu passat. Enregistrat en un vell casset de quatre pistes a la seva habitació a Nova Jersey, Nebraska reflecteix un període transcendental de la seva vida i és ple de personatges perduts a la recerca d’una raó per creure.
- Cinemes Figueres. Laborables: A les 17.30, 19.45 i 22.00 h. Festius: Festius: A les 17.50, 20.00 i 22.10 h.
- Cinemes Roses. Laborables: A les 18.15, 20.30 i 22.40 h. Dissabte 25: A les 16.00, 18.15, 20.30 i 22.40 h. Diumenge 26. A les 16.00, 18.15 i 20.30 h. Dijous 30, VOSE, a les 20.30 h.
TOM I JERRY ★★
- País: Xina 2025. Animació. 104 minuts. Guió i direcció: Zhang Gang Sinopsi: Tom i Jerry viatgen en el temps. Després d’una boja persecució al Museu Metropolitan de Nova York, un portal del temps els transporta a una ciutat daurada inspirada a l’Antiga Xina, plena de màgia, guerrers i criatures sorprenents. Per tornar a casa, viuen una increïble aventura plena d’acció i d’humor, on s’han d’enfrontar a nous enemics… i potser aprendre a treballar plegats!
- Cinemes Figueres. En català. Laborables: A les 18.00 h. Festius: A les 15.20 h.
LA CENA ★★★
- País: Espanya. 2025. Comèdia dramàtica. 106 minuts. Guió: Joaquín Oristrell, Yolanda García Serrano, Manuel Gómez Pereira Direcció: Manuel Gómez Pereira Intèrprets: Mario Casas, Alberto San Juan, Eva Ugarte Sinopsi: Dues setmanes després d’acabar la Guerra Civil, Franco sol·licita un sopar de celebració a l’Hotel Palace. Un jove tinent, un maître meticulós i un grup de presoners republicans experts en cuina, han de preparar un banquet impecable en temps rècord. Tot sembla anar sobre rodes, però a la cuina es trama alguna cosa més que un menú. La fugida està servida.
- Cinemes Figueres. Laborables: A les 19.45 i 22.00 h. Festius: A les 17.40, 19.50 i 22.00 h.
LA DEUDA ★★★
- País: Espanya. 2025. Drama social. 115 minuts. Guió i direcció: Daniel Guzmán Intèrprets: Daniel Guzmán, Itziar Ituño Sinopsi: Lucas, un home de 47 anys i Antonia, una dona gran, conviuen en un pis cèntric de la ciutat. Tot i les seves dificultats econòmiques, Lucas i Antonia, viuen amb afecte, il·lusió i sentit de l’humor. La seva vida transcorre de manera quotidiana fins que un fons d’inversió adquireix l’edifici per convertir-lo en pisos turístics. Lucas intenta aconseguir els diners necessaris per evitar la pèrdua de la casa, però una decisió errònia canviarà la resta de les seves vides.
- Cinemes Figueres.Laborables: A les 17.30 h. Festius: A les 15.20 i 19.45 h.
LA VIDA DE CHUCK ★★★
- País: Estats Units. 2024. Drama. Ciència-ficció. 110 minuts. Guió i direcció: Mike Flanagan. Sinopsi: Basat en el relat de Stephen King, explica tres històries relacionades amb el personatge Charles Krantz, en ordre invers: des de la seva mort per un tumor cerebral als 39 anys fins a la infantesa en una casa suposadament encantada.
- Cinemes Roses. Divendres 24 i dissabte 25, a les 20.35 i 22.35 h. Diumenge 26, a les 20.35 h. Del dilluns 27 al dijous 30, a les 20.35 i 22.35 h.
DOWNTON ABBEY ★★★
- País: Regne Unit. 2025. Drama d’època. 123 minuts. Direcció: Simon Curtis. Guió: Julian Fellowes Intèrprets: Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Jim Carter, Elizabeth McGovern. Sinopsi: Seqüela de Downton Abbey: Una nova era. Segueix la família Crawley i el seu personal a mesura que s’endinsen a la dècada de 1930. Mentre decideixen com conduir Downton Abbey cap al futur, tots han d’acceptar el canvi i donar la benvinguda a un nou capítol.
- Cinemes Roses. Del divendres 24 al dijous 30, a les 18.15 h.
TRON. ARES 3D ★★★
- País: Estats Units. 2025. Ciència-ficció. Intel·ligència artificial. 119 minuts. Direcció: Joachim Rønning. Guió: Jesse Wigutow, Jack Thorne Intèrprets: Jared Leto, Greta Lee. Sinopsi: Tercer lliurament de la saga "TRON". Diu la història d’Ares, un programa altament sofisticat que és enviat des del món digital al món real en una missió perillosa, marcant la primera trobada de la humanitat amb éssers d’intel·ligència artificial.
- Cinemes Figueres. Laborables: A les 19.45 i 22.00 h. Festius: A les 17.30 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Del divendres 24 al dijous 30, a les 18.15 h.
