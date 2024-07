Santiago Segura anuncia el retorn de 'Torrente'

L'actor i director de cinema Santiago Segura ha anunciat aquest dilluns el retorn de Torrente amb la sisena pel·lícula de la saga protagonitzada pel personatge fictici de José Luis Torrente, un policia masclista, racista i franquista, amb el qual el cineasta va aconseguir grans quotes de popularitat.

En una entrevista en El Hormiguero d'Antena 3, Santiago Segura va avançar que fa dos anys i mig que escriu la nova pel·lícula de Torrente, el rodatge del qual està previst que s'iniciï l'any que ve. Sense donar més detalls, l'actor sí que ha avançat que la cinta es titularà Torrente presidente.

El cineasta, immers en la promoció de Padre no hay más que uno 4, ha assenyalat que creu que els espanyols són uns "cachondos" i continuaran tenint "molt sentit de l'humor" amb el retorn de Torrente, una cinta protagonitzada per ell mateix i que va estrenar per primera vegada l'any 1998. "La gent entén clarament el que és la ficció. Dins del que és la ficció perquè hi ha coses que dius 'quin mal gust', 'no m'ha agradat'... però no passa res, és una broma", ha defensat Segura.