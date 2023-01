Les projeccions de pel·lícules organitzades per Cineclub Diòptria han arribat a 3.217 persones durant l'any 2022. Es tracta d'una xifra rècord de públic en els 26 anys d'història de l'entitat.

El proper dimarts 10 de gener comencen la nova temporada als Catcines amb la projecció de Tori y Lokita. Durant aquest primer mes de l'any també es podrà veure La Maternal i Fire of love, en col.laboració amb la 22ª Mostra de cinema de muntanya i aventura de Figueres.

Cineclub Diòptria avança que durant aquest 2023 (dates per confirmar) tenen previst dins de la seva programació altres films com Aftersun, Close, Manticora, La emperatriz rebelde o Benediction, aquestes dues últimes són de les pel·lícules més ben valorades per la crítica de la prestigiosa revista Caimán - Cuadernos de cine.