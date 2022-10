Un total de 68 produccions, entre elles, la reconeguda Alcarràs, inicien demà divendres la carrera dels XV Premis Gaudí, amb l'obertura de la primera ronda de votacions, en un any en el qual la gala se celebrarà el 22 de gener i en el qual augmenta el nombre de pel·lícules en català, fins a 9, per les 6 de 2022.

Entre les preseleccionades, hi ha dues amb petjada altempordanesa: El sabater d'Ordis, de David Ruiz Rierol i Pitu González, i Suro, de Mikel Gurrea.

L'Acadèmia del Cinema Català veu "esperançadors" les dades d'aquesta nova edició amb uns pressupostos mitjans del cinema català que "augmenten lleugerament", amb sis títols que "superen els tres milions d'euros" i amb un 35 % de candidatures que inclouen presència femenina en la direcció i un 40 % en la producció.

La institució donarà la benvinguda a les produccions candidates amb una festa aquesta nit en el Disseny Hub Barcelona, en la qual s'espera l'assistència, entre uns altres, de part de l'equip d'Alcarràs, encapçalat per la seva directora, Carla Simón, i els actors Jordi Pujol (Quimet), Anna Otín (Dolors), Xènia Rosset (Mariona) i Carles Cabós (Cisco).

També estarà la directora de La maternal, Pilar Palomero, al costat de les actrius Ángela Cervantes i Carla Quílez, així com el director Albert Serra, amb la seva última pel·lícula, Pacifiction, o els equips de Suro, de Mikel Gurrea, Girasoles silvestres, El color del cielo o Los renglones torcidos de Dios.

Dels 68 títols que competeixen per les 25 estatuetes la nit del 22 de gener, hi ha 34 llargmetratges de ficció, un d'ells animat (Tadeo Jones 3. La taula maragda), 10 documentals, 3 pel·lícules per a televisió, 11 curtmetratges i 10 films europeus.

D'altra banda, l'acadèmia ha informat que s'han incorporat tres noves categories: Millor guió adaptat -que se suma al Millor guió original-, Millor direcció novella i Millor interpretació revelació.

El premi especial del públic s'obre a les finalistes a Millor pel·lícula documental i Millor pel·lícula d'animació.

Preseleccionats

Els nou títols que opten a nominació a la Millor pel·lícula de 2022 són: "Alcarràs", de Carla Simón; "El fred que crema", de Santi Trullenque; "El sabater d’Ordis", de David Ruiz Rierol i Pitu González; "Escape Room: La pel·lícula", d'Héctor Claramunt; "Jusqu’ici, tout va", de Francesc Josep Cuéllar; "L’últim salt", de Nando Caballero; "Nosaltres no ens matarem amb pistoles", de Maria Ripoll; "Toscana", de Pau Durà, i "Suro", de Mikel Gurrea.

En la categoria en llengua no catalana competeixen: "42 segundos", de Dani de la Orden i Àlex Murrull; "Asombrosa Elisa", de Sadrac González-Perellón; "Culpa", d'Ibon Cormenzana; "Dúo", de Meritxell Colell Aparicio; "El color del cielo", de Joan-Marc Zapata; "Espejo, espejo", de Marc Crehuet; "Girasoles silvestres", de Jaime Rosales; "Historias para no contar", de Cesc Gay; "La amiga de mi amiga", de Zaida Carmona; "La casa entre los cactus", de Carlota González-Adrio i "La cima", de Ibon Cormenzana.

També, "La maternal", de Pilar Palomero; "La voluntaria", de Nely Reguera; "Lagunas, la guarida del diablo", de Marc Carreté; "Live is Life", de Dani de la Torre; "Los renglones torcidos de Dios", de Oriol Paulo; "Malnazidos", de Javier Ruiz Caldera i Alberto de Toro; "Mantícora", de Carlos Vermut; "Mi vacío y yo", de Adrián Silvestre; "Pacifiction", de Albert Serra; i "Sinjar", de Anna M. Bofarull.

A més, "Un año, una noche", d'Isaki Lacuesta; "Un novio para mi mujer", de Laura Mañá, y "Vasil", d'Avelina Prat.

Els deu documentals preseleccionats són: "Amateur", de Martín Gutiérrez; "Cantando en las azoteas", d'Enric Ribes; "El sostre groc", d'Isabel Coixet; "El vent que ens mou", de Pere Puigbert; "Estimada Sara", de Patricia Franquesa; "Francesca i l’amor", d'Alba Sotorra Clua; "L’eternitat", de Christophe Farnarier; "McCurry, the Pursuit of Color", de Denis Delestrac; "Oswald. El falsificador", de Kike Maíllo, i "Tolyatti Adrift", de Laura Sisteró.

Tres títols opten al Gaudí a millor pel·lícula per a televisió: "Alguns dies d’ahir", de Kiko Ruiz Claverol; "El Metralla", de Jordi Roigé, i "Sis nits d’agost", de Ventura Durall, i hi ha onze curtmetratges seleccionats, així com deu pel·lícules europees com "Cinco lobitos", de l'espanyola Alauda Ruiz de Azúa; "La isla de Bergman", de Mia Hansen-Løve (França) o "La peor persona del mundo", de Joachim Trier.

L'acadèmia valora positivament que s'hagi passat de sis pel·lícules de ficció en català a nou, però no defuig que en la resta de categories s'ha passat d'un 41,5% a un 32,76 %.