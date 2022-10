El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona tornarà a ser la seu central de l'Alternativa 2022. La pel·lícula inaugural del festival serà Suro, debut de Mikel Gurrea.

En la Secció Oficial hi competiran 11 treballs, en una programació marcada per la presència del documental. Així, es projectaran per primer cop a Barcelona títols guardonats com Another Spring (Mladen Kovacevic), Geographies of Solitude (Jacquelyn Mills), GES-2 (Nastia Korkia), Las hostilidades (M. Sebastian Molina), Luminum (Maximiliano Schonfeld), Matter Out of Place (Nikolaus Geyrhalter), Mis dos voces (Lina Rodríguez), Poletje ’91 (Ziga Virc), Ruthless Times (Susanna Helke), Saint Omer (Alice Diop) i Une vie comme une autre (Faustine Cros).

Mladen Kovačević, present a l’edició del 2020 amb Merry Christmas Yiwu, torna a l’Alternativa amb Another Spring. El director serbi estableix un paral·lelisme entre la pandèmia actual i el virus de la verola que va afectar al món al 1972. La pel·lícula ofereix una cronologia dels fets només a partir de material d’arxiu, prèviament alentit i amb una banda sonora que l’apropa al terror.

Geographies of Solitude, de Jacquelyn Mills, guardonada com a Millor Pel·lícula al Fòrum de la Berlinale, i seleccionada al Hot Docs, Jeonju i Las Palmas, retrata la vida d’una ecologista que porta 40 anys vivint sola a una illa de sorra documentant tot allò que succeeix: els canvis a la seva flora, els naixements i morts de la seva fauna, però també les muntanyes de residus que arriben fins allà. Rodat en 16 mm., amb llum natural i revelat gràcies a una sèrie d’innovadores tècniques cinematogràfiques ecològiques, es converteix en tot un estudi de la defensa mediambiental.

A GES-2, Nastia Korkia documenta durant cinc anys el procés de transformació d’una antiga central elèctrica de Moscú en un centre cultural. Amb accés privilegiat a operaris, constructors, supervisors del projecte i arquitectes, la directora proposa un retrat proper, coral, no cronològic i ben carregat d’humor, de la transformació d’aquest gran edifici que va significar un repte enorme.

Al seu debut en la direcció, Las hostilidades, M. Sebastian Molina analitza la recerca d’una identitat i un sentiment de pertinença a través del retrat del seu poble natal i dels seus habitants: familiars i amics el director que segueixen amb la seva vida a Santa Lucía, paratge a mig camí entre el camp i la ciutat que, hores d’ara, viu sota l’amenaça d’una violència i criminalitat omnipresents.

La recreació, l’espera i la contemplació es donen cita a Luminum, dirigida per Maximiliano Schonfeld. Silvia i Andrea són mare i filla i es dediquen a la ufologia des dels anys 90. El director les ha acompanyat durant anys, als seus albiraments o filmant la seva quotidianitat. A la pel·lícula, ficció i estudi de la realitat es complementen en un retrat humanista on tot pot ser possible.

Nikolaus Geyrhalter torna a l’Alternativa, on va competir amb Erde l’any 2019, amb Matter Out of Place. El director vienès segueix les petjades de les nostres escombraries i llança una nova llum sobre la interminable lluita dels administradors de deixalles per aconseguir el control de les enormes quantitats de residus. Recollir, triturar, cremar, enterrar… De caràcter observacional i amb imatges d’allò més impactants, és tot un testimoni de la lluita per salvaguardar el medi ambient.

La directora colombiana Lina Rodríguez hi presentarà Mis dos voces, una reflexió poètica sobre la naturalesa fluïda de la identitat amb el testimoni de tres dones llatinoamericanes que comparteixen les seves experiències íntimes d’immigració al Canadà, mentre reflexionen sobre temes de violència, pertenença, maternitat i reconciliació.

Poletje 91, dirigida per Žiga Virc, ofereix una visió de l’esperit de l’època i dels habitants d’Eslovènia a partir d’un moment clau de la seva història: la indepèndencia del seu país l’any 1991. I ho fa lluny dels focus habituals, apropant l’espectador als horrors del dia a dia d’un conflicte bèl·lic amb material d’arxiu i vídeo domèstic, que presenta moments quotidians, íntims i també commovedors i aterradors.

El documental de Susanna Helke, Ruthless Times, premiat a Locarno, explora l’estat del sistema públic d’assistència a persones grans finlandès mitjançant el testimoni dels seus protagonistes. A la pel·lícula, conviuen ciutadans preocupats pel seu futur i el dels seus pròxims amb un cor d’infermeres, que canta al ritme d’hipnòtiques melodies sobre la realitat del seu dia a dia i denuncien les seves condicions de treball. Reclamen més humanitat a les cures, en un moment en què el capitalisme ho foragita tot.

Saint Omer és el debut a la ficció d’Alice Diop, reconeguda documentalista que va passar per l’Alternativa 2021 amb el seu documental Nous, i que, després de competir a la Mostra de Venècia i el TIFF, recala a Barcelona. Sense allunyar-se dels seus temes habituals, endinsa l'espectador en el judici a una dona d’origen senegalès que abandona el seu bebè a la vora del mar, a través de la mirada d’una novel·lista que vol escriure sobre el mite de Medea. Una de les pel·lícules franceses més esperades de l’any.

I la Secció Oficial Internacional es tanca amb Une vie comme une autre, de Faustine Cros. La cineasta aprofundeix en la vida de la seva mare i acaba fent el relat d’una època. La dificultat de poder conciliar en una societat patriarcal, i sobretot la pèrdua de la llibertat, la porten a la depressió. Amb la inestimable ajuda de les cintes grabades pel seu pare, i que ella complementa ara, intenta trobar les respostes.

L’Alternativa segueix apostant pel format curtmetratge, i a la Secció Oficial Internacional Curtmetratges competeixen 17 peces.