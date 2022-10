La producció catalana de Calladita és la primera pel·lícula europea que es finança amb NFT (non-fungible tokens). El director, Miguel Faus, assegura que es tracta d'un mètode "similar" a les campanyes de micromecenatge que es fan habitualment, però la novetat és que es dona un "actiu digital a la blockchain" digital als inversors que potser en un futur es revaloritza. El llargmetratge s'ha rodat durant cinc setmanes a l'Empordà i explica la història d'una dona colombiana que entra a treballar com a dona de fer feines en una luxosa mansió de la Costa Brava. Ariadna Gil, Luis Bermejo i Paula Grimaldo protagonitzen la pel·lícula que veurà la llum a mitjans del 2023.

Des de principis de setembre l'equip de la pel·lícula Calladita està gravant el llargmetratge en una casa de l'Empordà. A primera vista podria semblar un rodatge d'una pel·lícula habitual, però aquesta producció no és del tot convencional. Almenys en l'àmbit del finançament perquè es tracta del primer film europeu que es tira endavant amb NFT.

El director de la pel·lícula, Miguel Faus, explica que "la majoria" de produccions cinematogràfiques a l'Estat es fan "o bé amb diners públics o amb grans grups de comunicació". Però hi ha una via alternativa, la del micromecenatge. Fins ara, s'havien fet produccions audiovisuals amb campanyes de crowdfounding a través de diverses plataformes.

Però Faus ha decidit tirar endavant el seu projecte de llargmetratge amb un procés diferent: el de NFT. Es tracta d'un tipus d'actius digitals que poc a poc s'estenen en el món artístic. Per fer realitat aquesta producció, els inversors han donat criptomonedes a la producció i l'equip les ha transformat en diners físics per pagar a tots els proveïdors.

A canvi, els inversors reben NFT, un actiu digital que representa "una petita part del projecte" i possiblement "en un futur es revaloritza". Faus ha destacat que "el 99% dels inversors" són col·leccionistes d'NFT i estaven interessats en participar en aquest primer projecte audiovisual europeu.

A més, el director ha detallat que els inversors són "gent anònima" i la majoria són estrangers dels Estats Units o d'Àsia. Aquesta és una de les principals diferències de les campanyes de micromecenatge, on Miguel Faus ha recordat que majoritàriament es tira endavant amb les aportacions d'"amics i familiars".

Rodatge a l'Empordà

Calladita finalitzarà aquest divendres el seu rodatge, després de cinc setmanes tancats en una casa situada a l'Empordà. Aquest serà l'escenari de la pel·lícula on explicarà la història d'Ana, una dona acabada d'arribar de Colòmbia que comença a treballar en una luxosa mansió de la Costa Brava.

La contracta una família benestant de galeristes que viuen a Barcelona però a l'estiu es trasllada a la seva segona residència. Ana entrarà a treballar sense contracte i de sol a sol amb la falsa promesa que a finals d'estiu aconseguirà un contracte amb condicions dignes si es comporta de forma discreta.

Amb el pas dels dies coneix a Gisela, la treballadora domèstica de la casa veïna, i descobreix com gaudir de l'estiu dins de les possibilitats que té. Finalment, la família decideix acomiadar-la però Ana troba la manera de venjar-se: dotze paraules que obren una cartera de criptomonedes.

Retrat de la burgesia i lluita de classes

A través de Calladita, el director intenta retratar la burgesia catalana a través de la mirada de la dona de fer feines. Es tracta d'una pel·lícula entre el realisme i la sàtira. A la vegada, mostra una història de "superació i empoderament" per part d'una dona davant de les condicions laborals abusives.

Calladita està protagonitzada per Ariadna Gil que interpreta el paper de la dona rica que contracta a la dona de fer feines per a la seva mansió d'estiu i Paula Grimaldo, que interpreta a Ana. També hi ha Luis Bermejo, que serà l'home de Gil i completen el repartiment Pol Hermoso, Violeta Rodríguez, Anais Tovar, Jesís Rubio i Eduard Torres.

En aquest projecte s'hi ha unit Julie Pacino (filla de Al Pacino) i que fa poc ha tirat endavant la primera pel·lícula finançada per NFT i l'actor i director americà Jim Cummings com a productor executiu. Es preveu que Calladita vegi la llum entre la primavera i la tardor